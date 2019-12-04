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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 04.12.2019 - 13:29, Son Güncelleme:/

Müzik dersini mors alfabesi kodlarıyla işliyorlar

Müzik öğretmeni Volkan Uysal, öğrencilerine mors alfabesini kullanarak ritim eğitimi veriyor. Bir yıldır bu yöntemi kullanarak ders işleyen Uysal, "Çocuklar takım halinde senkronize bir şekilde hareket etmeyi öğrenirken aynı zamanda da eğleniyorlar" dedi.

Müzik dersini mors alfabesi kodlarıyla işliyorlar
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Adana’nın Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi’nde bulunan Ziyapaşa Ortaokulu’nda müzik öğretmeni olarak çalışan Volkan Uysal, öğrencilerin ritim müziğin temelini, sürelerini ve uyumunu öğrenmedikleri sürece müziği de öğrenemeyeceklerini belirtti. Farklı bir bakış açısı geliştirerek öğrencilerin bu kavramları daha iyi içselleştireceğini ve mors alfabesi kodlarıyla kendi oluşturdukları enstrümanlarla birlikte ritim müzik çalışmaları yaptıklarını söyleyen Uysal, şöyle devam etti:

‘OLUMLU TEPKİLER ALDIK’
"Bu çalışmalarla çocuklara, mors alfabesi harflerinin sinyallerini duyup tekrar ettirerek hem ritim olgularını geliştiriyoruz hem de takım olma duyguları oluşuyor. Yaptığımız çalışmaları sosyal medyada paylaştık ve birçok kişiden olumlu tepki aldık. Türkiye’nin birçok kentinden öğretmenler, veliler, öğrenciler çalışma hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçti, Bu çalışma ülkede çok az kişi tarafından biliniyor. "Biz bu mors sinyallerini kullanarak, yankı sistemiyle tekrar ederek öğrencilerimizle ilginç bir çalışma yapıyoruz. Başka bir yerde yapıldığını da duymadım. En önemlisi burada gördüğünüz öğrenciler seçme öğrenciler değil. Çalışmaya tüm öğrencilerimiz katılıyor."

Öğrenciler ise öğretmenlerinin uyguladığı sistemle müzik derslerini daha çok sevdiklerini söyledi. Takım halinde çalıştıkları için odaklanma seviyelerinin arttığını belirten öğrenciler, bu çalışmaya birlikte diğer derslerdeki başarılarının da yükseldiğini anlattı.

Okul Müdürü Halil İbrahim Yıldız da okulda yapılan farklı çalışmaların önünü açarak öğrencilerin gelişimine destek verdiklerini söyledi. Mors kodlarıyla ritim çalışmasından sonra öğrencilerin okula olan ilgisinin arttığını belirten Yıldız, diğer okullarında bu metotla müzik eğitimi vermesi konusunda öneride bulundu.

 

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