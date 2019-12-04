Müzik dersini mors alfabesi kodlarıyla işliyorlar
Müzik öğretmeni Volkan Uysal, öğrencilerine mors alfabesini kullanarak ritim eğitimi veriyor. Bir yıldır bu yöntemi kullanarak ders işleyen Uysal, "Çocuklar takım halinde senkronize bir şekilde hareket etmeyi öğrenirken aynı zamanda da eğleniyorlar" dedi.
Adana’nın Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi’nde bulunan Ziyapaşa Ortaokulu’nda müzik öğretmeni olarak çalışan Volkan Uysal, öğrencilerin ritim müziğin temelini, sürelerini ve uyumunu öğrenmedikleri sürece müziği de öğrenemeyeceklerini belirtti. Farklı bir bakış açısı geliştirerek öğrencilerin bu kavramları daha iyi içselleştireceğini ve mors alfabesi kodlarıyla kendi oluşturdukları enstrümanlarla birlikte ritim müzik çalışmaları yaptıklarını söyleyen Uysal, şöyle devam etti:
‘OLUMLU TEPKİLER ALDIK’
"Bu çalışmalarla çocuklara, mors alfabesi harflerinin sinyallerini duyup tekrar ettirerek hem ritim olgularını geliştiriyoruz hem de takım olma duyguları oluşuyor. Yaptığımız çalışmaları sosyal medyada paylaştık ve birçok kişiden olumlu tepki aldık. Türkiye’nin birçok kentinden öğretmenler, veliler, öğrenciler çalışma hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçti, Bu çalışma ülkede çok az kişi tarafından biliniyor. "Biz bu mors sinyallerini kullanarak, yankı sistemiyle tekrar ederek öğrencilerimizle ilginç bir çalışma yapıyoruz. Başka bir yerde yapıldığını da duymadım. En önemlisi burada gördüğünüz öğrenciler seçme öğrenciler değil. Çalışmaya tüm öğrencilerimiz katılıyor."
Öğrenciler ise öğretmenlerinin uyguladığı sistemle müzik derslerini daha çok sevdiklerini söyledi. Takım halinde çalıştıkları için odaklanma seviyelerinin arttığını belirten öğrenciler, bu çalışmaya birlikte diğer derslerdeki başarılarının da yükseldiğini anlattı.
Okul Müdürü Halil İbrahim Yıldız da okulda yapılan farklı çalışmaların önünü açarak öğrencilerin gelişimine destek verdiklerini söyledi. Mors kodlarıyla ritim çalışmasından sonra öğrencilerin okula olan ilgisinin arttığını belirten Yıldız, diğer okullarında bu metotla müzik eğitimi vermesi konusunda öneride bulundu.
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