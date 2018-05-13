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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
13.05.2018 - 12:01, Son Güncelleme:

Minik çiftçiler işbaşında

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
Minik çiftçiler işbaşında

Minik öğrenciler, toza toprağa bulaşmış halde kendi sebzelerini, çiçeklerini ekiyor. Anne-babaları, traktörle okulun bahçesini sürerken, öğretmenleri, çapa yapıyor. Sebzeler büyüdüğünde kısır ve salata partisinde ‘üreticileri’ tarafından yenecek. Gaziantep Nizip’teki Zübeyde Hanım Anaokulu’nun müdürü Devlet Koyuncu, minikleri doğayla buluştururken, üreten bireyler olmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Gaziantep Nizip’teki Zübeyde Hanım Anaokulu’nda öğrenciler, çiftçi oldu. Minikler, okulun bahçesine soğan, sarımsak, marul, domates, salatalık gibi sebzeler ekiyor. Bahçe öğrenci, öğretmen ve veli işbirliğiyle üretim alanına dönüşüyor. Veliler, traktörle bahçeyi sürüyor, öğretmenler çapalıyor, öğrenciler kesilen otları topluyor. Büyüyen sebzeler ise, kısır ve salata partisinde afiyetle yenmeyi bekliyor. 6 öğretmenli, 113 öğrencili okulun müdürü, öğrencilerin üreten ve doğayı seven bireyler olmalarını amaçladıklarını belirtiyor. Okul müdürü Devlet Koyuncu, projeyi şöyle anlatıyor.

Minik çiftçiler işbaşında

“Okulumuz bağımsız bir anaokulu. Bahçemiz vardı ama bakımsızdı. Ekimde çalışmalara başladık. Velilerimizle toprağı havalandırdık. Çocukların doğayla iç içe olması ve üretimi öğrenmelerini istedik. Ön bahçeye kendi menekşelerini diktiler. Domates ve salatalıklarımızı ektik. Daha önceden ektiğimiz marul, soğan, sarımsak gibi sebzeler büyümeye başladı. Sonrasında kendi yetiştirdiğimiz sebzelerle kısır partisi, salata partisi gibi etkinlikler düzenleyeceğiz. Öğrenciler, kendi ürettiklerini yesin istiyoruz. Temizliği de beraber yapıyoruz. Biz otları çapaladık, onlar topladı. Ektiğimiz ürünlere kuşlar zarar vermesin diye öğrenciler korkuluk yaptı. Öğrenciler, ara ara bahçeye çıkıp sebzelerin büyüyüp büyümediklerini kontrol ediyor.”

TOPRAĞIN, SUYUN KIYMETİNİ BİLMİYORUZ
Okul müdürü, küçük yaşlarda öğrencilerin doğayla haşır neşir olmasının katkılarını ise şöyle özetliyor:
“Sular tükeniyor, ekosistem bozuluyor, bu konuda bilinç yok. Toprağımızın, suyun, üretimin kıymetini bilmiyoruz. Kendi toprağında bir şeyler üreten, doğaya saygılı nesiller yetiştirmek istiyoruz. Devamında kuş evleri inşa edip hayvanlara, canlılara saygı duymaları ve sevmeleri için çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Çocuk doğayla bütünleşmek zorunda. Doğayı sevmek, canlıyı sevmeyi getirir. Köyde büyüyen çocuklar bile elindekinin bilincinde değil. Okul olarak zor bir bölgedeyiz. Ne yapıyorsak kendi imkanlarımızla gerçekleştiriyoruz. Maddi olarak el vermediği için biraz yavaş ilerlemek zorunda kalıyoruz. Sadece sebze değil, çiçek de eksinler istiyoruz. Menekşe diktik. Bu hafta fidanlıkları gezeceğiz. Bahçeye oturma alanı oluşturmak için hanımeli gibi çiçekler istiyoruz.”

VELİLER DE SAHİPLENDİ
Velilerin de durumdan memnun olduğunu belirten Koyuncu, “Bulunduğumuz bölgede veliler hayvancılıkla uğraşıyor. Bazen traktörle bahçeyi sürerek destek oluyorlar. Toprakla uğraşan idareci, öğretmen görünce onlar da sahiplenmeye başladı. Veliler, gönüllülük esaslı çalışıyor. Ne zaman uygun olurlarsa birlikte yapıyoruz” diyor.

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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