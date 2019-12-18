Yerli Malı Haftası'nda ‘Milli İrade Milli Para’ paneli

Bu yıl 12-18 Aralık arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Hafta dolayısıyla öğrencilerin coğrafi işaretleri öğrenmeleri ve Türkiye'de üretilerek yurtdışına satılan ürünleri tanımaları için yapılan etkinlikler ile veli bilgilendirme toplantılarında, tarımdan sanayiye kadar her alanda büyük önem taşıyan yerli üretimin önemi vurgulanıyor. Yerli ürünler ve üretimle ilgili film, belgesel, animasyon, tiyatro gösterimleri, sergiler, marka, patent ve faydalı model sahibi olma şartları ve önemi konularında konferanslar düzenleniyor. Ayrıca okullarda bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında devlet kurumları ya da Türk vatandaşlarının geliştirdiği bilim ve teknoloji ürünlerinin tanıtıldığı ‘Biz Başardık’ köşeleri oluşturuluyor. Etkinliklerle, yerli malı üretimi, kalitesi ve kaynakların etkili kullanımına dair bilincin küçük yaşlardan itibaren oluşturulması ve tasarruflu olmanın toplumun tümünde içselleştirilerek bir yaşam tarzı haline getirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde, moderatörlüğünü İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak'ın yürüttüğü ‘Milli İrade Milli Para’ başlıklı panel düzenlendi. Panele, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Murat Ferman ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçarslan katıldı. Tüketimden ziyade üretim odaklı düşünmenin belirtildiği panelde, toplumu refaha, ülkeyi ise ekonomisi daha güçlü bir geleceğe taşıyabilmek için öğrencilerde yerli malı üretim ve kullanımı bilincinin küçük yaşlardan itibaren oluşturulması gerektiği üzerinde duruldu.

ETKİNLİKLER DEVAM YIL BOYUNCA EDECEK

Devletleri dünya sahnesinde etkili kılan önemli unsurların başında ekonomi ve gelişmişlik düzeylerinin geldiğini söyleyen Levent Yazıcı, şöyle konuştu:

“Yerel üretimde aktif rol oynayan, kendi kendine yetebilen, uluslararası pazara ürün ve teknoloji sunabilen ülkeler devletler arasında söz sahibi oluyor. Yerli malı üretiminin kalitesini arttırmak, kullanımını teşvik etmek, bu amaca yönelik yeni yol ve yöntemler bulmak önemli. Yerli üretim ve yerli tüketimin önemine dair çalışmalar sadece ‘Yerli Malı Haftası’ etkinlikleriyle de sınırlı kalmayacak. Bu kapsamda yıl boyunca okullarda saha gezileri, film, belgesel, animasyon gösterimleri, tiyatro, seminer, söyleşi, yarışma ve sergi gibi etkinliklerle hem öğrenciler hem de vatandaşlarda farkındalık oluşturulmaya devam edilecek.”