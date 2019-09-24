Mezunlara Kenan Doğulu konseri
Pop müziğinin bilinen isimlerinden Kenan Doğulu üniversite mezunlarına konser verdi. Etkinlikte aynı zamanda üniversitenin ‘20’nci Yıl Mezunları Ödül Töreni’de yapıldı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi, ‘BİLGİ Homecoming’ etkinliğinde akademisyen ve mezunları bir araya getirdi. Mezunlar aileleriyle birlikte düzenlenen atölyelere, fakülte seminerlerine ve ‘20’nci Yıl Mezunları Ödül Töreni’ne katıldı. Etkinlikte Kenan Doğulu sahne aldı. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede olan Doğulu, konserine en sevilen şarkılarını seslendirdi. Mezunlar da konser süresince Doğu'ya eşlik etti. Gecede sahneye çıkan Light in Babylon da beğeni topladı.
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