Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü nedir? Mezunu ne iş yapar?
Metal ve seramik esaslı mühendislik malzemelerinin tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi ve bunların çeşitli sanayi dallarındaki teknik ihtiyaçların giderilmesini esas alan bölüm olan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, aslında adını sıkça duymuş olmamıza rağmen hakkında pek bir bilgiye sahip olmadığımız bölümler arasındadır. Dört yıllık olan bu bölümde iş alanlarınızı ve fırsatlarınızı genişletmek kendinizi alanınız üzerine geliştirmekle orantılıdır.
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü mezunları, malzemenin hammadde halinden başlayarak, tasarımında, üretiminde ve kalite kontrolünde çalışmaktadırlar. Tüm bunların yanı sıra üretilen malzemenin Ar-Ge çalışmasında da bulunmaktadırlar. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinin ilgilendiği en büyük çalışma alanlarından birisi de nanoteknolojidir.
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği'nin kapsamı oldukça geniş olup, bunlardan bazıları ;
-Demir-Çelik sanayi
-Demir-Dışı metal üretim sanayi
-Cam, seramik ve refrakter sanayi
-Döküm sanayi, Savunma sanayi
-Uzay ve havacılık sanayi
-Makine imalat sanayi
-Nano-teknoloji ve ileri teknoloji malzemeleri
-Manyetik malzeme üretimi
-Biyomedikal malzeme üretimi
-Kalite kontrol ve gözetim şirketleri,
-Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
-Uçak ve gemi imalat sanayi
-Plastik teknolojisi
-Kaynak malzemeleri üretimi sanayi
- Metal şekillendirme ve işleme sanayi
-Yüzey işlemleri ve kaplama sanayi,
-Elektrik-Elektronik malzeme üretimi gibi sektörlerde iş imkanı bulunmaktadır. Ayrıca üniversitelerin araştırma merkezlerinde, araştırmacı, uzman olarak da iş imkanı bulmanız mümkündür.
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