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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
15.05.2019 - 17:36, Son Güncelleme:/

Merve öğretmen bayrağı Samsun’a taşıyacak

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 100'üncü yılı şerefine, öğretmen Merve Marmara, İstanbul'dan Samsun'a kadar pedal çevirecek.

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Bahçeşehir Koleji Beden Eğitimi Zümre Başkanı Merve Marmara, İstanbul'dan Samsun'a yola çıktı. Marmara’yı uğurlayanlar arasında Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ile kolejden öğretmen arkadaşları vardı. Merve öğretmen, Samsun’da Çobanlı İskelesi’ne 1919 metre kala Bahçeşehir Koleji öğrencileri ve bisiklet takımları tarafından karşılanacak ve hep birlikte 100’üncü yıl için pedal çevirecekler.

‘ZORLU AMA BİR O KADAR DA ANLAMLI’
Merve Marmara, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100’üncü yılında Samsun’a gittiği için heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi. Marmara, “Öğrencilerimize bu anlamlı günde bir mesaj vermek amacıyla yapılan bu organizasyonda rol aldığım için çok mutluyum. Çok iyi hazırlandım. Hazırlık aşamasında uzun antrenmanlara çıktım. Yol zorlu. Ama bir o kadar da anlamlı. Samsun'a altı günde varmayı hedefliyorum. Her gün bir yerde konaklayarak ihtiyaçlarımı gidereceğim. Yolculuğum gündüz üç saatlik sürüşler, akşam ise konaklama şeklinde olacak. Toplamda 830 kilometre yol gideceğim. Yol üstündeki kampüslerimize uğrayarak, oralarda bayrak teslimi yapacağız. Samsun'a varmaya 1919 metre kala bisikletlilerle buluşup, etkinlik alanına devam edeceğim” dedi.

‘BU BİR BAYRAK YARIŞI’
Genel Müdür Özlem Dağ ise Milli Mücadele bayrağının Samsun'a taşınmasının 100’üncü yılında bu organizasyonu gerçekleştirmekten dolayı gururlu olduklarını belirtti. Dağ konuşmasına şöyle devam etti:
“Bizim için çok anlamlı bir gün. Anadolu halkı bütün imkânsızlıklara rağmen bütün cesaretiyle bir araya geldi ve bağımsızlık mücadelesi için kanının son damlasına kadar bu mücadelenin peşini bırakmadı. Bu bir bayrak yarışı. Eğitim de bu bayrak yarışının en özel hallerinden birisi. O nedenle Merve hocamızın bu bayrağı İstanbul'dan Samsun'a götürmesi çok önemli. Öğrencilerimize, gençlere verilen mesaj olarak da çok önemli. Ruh değişir, ama bağımsızlık ve birlik değişmez. Bu ruh bizi bir bütün olarak tutar. Bu organizasyon, gençlerimizin tarihini bilmeleri ve bu değerlerle birlikte bayrak yarışını devam ettirmeleri için önemli bir enerji.”

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