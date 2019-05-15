Merve öğretmen bayrağı Samsun’a taşıyacak

Bahçeşehir Koleji Beden Eğitimi Zümre Başkanı Merve Marmara, İstanbul'dan Samsun'a yola çıktı. Marmara’yı uğurlayanlar arasında Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ile kolejden öğretmen arkadaşları vardı. Merve öğretmen, Samsun’da Çobanlı İskelesi’ne 1919 metre kala Bahçeşehir Koleji öğrencileri ve bisiklet takımları tarafından karşılanacak ve hep birlikte 100’üncü yıl için pedal çevirecekler.

‘ZORLU AMA BİR O KADAR DA ANLAMLI’

Merve Marmara, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100’üncü yılında Samsun’a gittiği için heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi. Marmara, “Öğrencilerimize bu anlamlı günde bir mesaj vermek amacıyla yapılan bu organizasyonda rol aldığım için çok mutluyum. Çok iyi hazırlandım. Hazırlık aşamasında uzun antrenmanlara çıktım. Yol zorlu. Ama bir o kadar da anlamlı. Samsun'a altı günde varmayı hedefliyorum. Her gün bir yerde konaklayarak ihtiyaçlarımı gidereceğim. Yolculuğum gündüz üç saatlik sürüşler, akşam ise konaklama şeklinde olacak. Toplamda 830 kilometre yol gideceğim. Yol üstündeki kampüslerimize uğrayarak, oralarda bayrak teslimi yapacağız. Samsun'a varmaya 1919 metre kala bisikletlilerle buluşup, etkinlik alanına devam edeceğim” dedi.

‘BU BİR BAYRAK YARIŞI’

Genel Müdür Özlem Dağ ise Milli Mücadele bayrağının Samsun'a taşınmasının 100’üncü yılında bu organizasyonu gerçekleştirmekten dolayı gururlu olduklarını belirtti. Dağ konuşmasına şöyle devam etti:

“Bizim için çok anlamlı bir gün. Anadolu halkı bütün imkânsızlıklara rağmen bütün cesaretiyle bir araya geldi ve bağımsızlık mücadelesi için kanının son damlasına kadar bu mücadelenin peşini bırakmadı. Bu bir bayrak yarışı. Eğitim de bu bayrak yarışının en özel hallerinden birisi. O nedenle Merve hocamızın bu bayrağı İstanbul'dan Samsun'a götürmesi çok önemli. Öğrencilerimize, gençlere verilen mesaj olarak da çok önemli. Ruh değişir, ama bağımsızlık ve birlik değişmez. Bu ruh bizi bir bütün olarak tutar. Bu organizasyon, gençlerimizin tarihini bilmeleri ve bu değerlerle birlikte bayrak yarışını devam ettirmeleri için önemli bir enerji.”