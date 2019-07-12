MEB'den ilkokula başlama yaşı otomasyonu! Çocuğum hangi okula gidecek?
İlkokula başlama yaşının değişmesi dolayısıyla kafa karışıklığının önüne geçmek isteyen Milli Eğitim Bakanlığı, E-Okul aracılığıyla velilerin soru işaretlerini giderecek bir otomasyon yayımladı. Çocuğum hangi okula gidecek sorusuna cevap arayan binlerce vatandaşın da merak ettiği bu ekran, kolayca kullanılabilecek. Peki, ilkokula başlama yaşı otomasyonu nasıl kullanılır? İşte, çocuğum hangi okula başlayacak sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
Çocuğum hangi okula gidecek sorusuna, ilkokula başlama yaşı içerisinde yer alan çocukları dolayısıyla cevap arayan vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarına devam ediyor. İlkokula başlama yaşı için otomasyon hazırlayan Milli Eğitim Bakanlığı, kaç doğumlu öğrencilerin ana sınıfına ve ilkokula başlayacağına dair detayları yayımladı. İşte, çocuğum hangi okula kayıtlı konusunda bazı detaylar ve ilkokula başlama yaşı hakkında detaylı bilgiler
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?
Çocuğum hangi okula gidecek modülü Milli Eğitim Bakanlığı E-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Sistemin ne zaman açılacağına dair bilgi yer almazken, sistemin açılıp açılmadığını aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz;
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK MODÜLÜ İÇİN TIKLAYINIZ
İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI NASIL HESAPLANIR?
İlkokula başlama yaşını, aşağıdaki otomasyon üzerinden doğum tarihini girerek kolayca öğrenebilirsiniz.
Örnek doğum tarihleri şu şekilde;
01.01.2006: Çocuğunuz 164 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.
01.01.2007: Çocuğunuz 152 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.
01.01.2008: Çocuğunuz 140 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.
01.01.2009: Çocuğunuz 128 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.
01.01.2010: Çocuğunuz 116 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.
01.01.2011: Çocuğunuz 104 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.
01.01.2012: Çocuğunuz 92 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.
01.01.2013: Çocuğunuz 80 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.
01.01.2014: Çocuğunuz 68 aylık olduğundan Anaokulu, Ana Sınıfı ve Uygulama Sınıfına kaydı yapılır.
Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.
01.01.2015: Çocuğunuz 56 aylık olduğundan Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkanları yeterli olan Anaokulu ve Uygulama Sınıflarına 36-56 aylık, Ana Sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.
Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar da aynı Ana Sınıfına kaydedilebilir.
01.01.2016: Çocuğunuz 44 aylık olduğundan Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkanları yeterli olan Anaokulu ve Uygulama Sınıflarına 36-56 aylık, Ana Sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.
Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar da aynı Ana Sınıfına kaydedilebilir.
01.01.2017: Çocuğunuz 32 aylık olduğundan Anasınıfı, Anaokulu, Uygulama Sınıfına kayıt yaşı uygun değildir.
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