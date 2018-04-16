Liseliler, matematik bilginlerini Keele’de anlattı

Türkiye’den lise öğrencileri matematik dünyasına iz bırakmış ve Batı’ya örnek olan bilim insanlarını tanıtan bir projeye imza attı. Bahçeşehir Koleji Eskişehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, projelerini hem Türkçe hem de İngilizce olarak İngiltere’deki Keele Üniversitesinde akademisyenlere sundu. Harezmi, Ömer Hayyam, Uqlidisi, Biruni, Ebu’l Vefa, Sabit Bin Kurra gibi matematik dünyasının önemli isimlerinin hayatları ve matematiğe kazandırdıklarını araştıran hazırlık sınıfı öğrencileri, hem İngilizce hem de Türkçe poster bildiriler hazırladı.

AKADEMİSYENLERE VE ÖĞRENCİLERE SUNUM

Yaptıkları önemli araştırmalarla Keele Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Julius Kaplunov’un dikkatini çeken öğrenciler, aldıkları davetle üniversitenin akademik personeline ve öğrencilerine sunum yaptı. Bir grup öğrenci, 980 yıllarında Şam taraflarında yaşamış Uqlidisi’nin o dönemlerde yayınladığı bir kitabında görme engelliler için yaptığı çalışmaların yanı sıra yaklaşık 1000 yıl önce Biruni tarafından dünyanın yarıçapının nasıl bulunduğunu gösteren poster bildiri hazırladı. Bir diğer grup ise önemli matematikçiler arasında yer alan ve cebirin babası olarak kabul edilen, eserlerinde Avrupa’nın bilmediği ‘sıfır’ı kullanıp cebir kelimesini matematiğe kazandıran Harezmi’nin ikinci dereceden denklemleri geometrik olarak nasıl çözüp kurallaştırdığını posterleştirdi. Posterler arasında bir diğer dikkat çekici çalışma ise Ebu’l Vefa’nın Pisagor ispatı oldu. Bu ispatı yaklaşık bin yıl önce yapan Ebu’l Vefa’nın çalışmaları, kanıtları ile birlikte poster olarak hazırlandı.

YAPTIKLARI İŞ ÇOK ÖNEMLİ

İngiltere’den dönen öğrencilerle bir araya gelen Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, “Kültürümüzü, medeniyetimizi inşa eden insanların bilim dünyasına katkıları bugüne kadar çok fazla bilinmiyordu. Ancak öğrencilerimiz bilim alanında çığır açmış bu değerli insanları tanıtmak, yeniden hatırlanmalarını sağlamak için bir çalışma yaptılar; geçmişimizden, kültürümüzden, medeniyetimizden olan insanları, İslam bilginlerinin bilim alanına neler kattığını İngiltere’de gösterdiler. Bu, müthiş bir şey ve Türkiye’de ilk kez yapılan bir şey. Dilerim ki öğrencilerimiz bundan sonra sunumlarını başka ülkelerde de yapar ve değerlerimizi dünyaya tanıtırlar. Yaptıkları iş çok önemli. Daha hazırlık sınıfında olan öğrencilerimizin böyle bir iş yapması beni son derece mutlu etti” dedi.