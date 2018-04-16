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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
İHA
16.04.2018 - 15:53, Son Güncelleme:

Liseliler, matematik bilginlerini Keele’de anlattı

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Liseliler, matematik bilginlerini Keele’de anlattı

Liseliler matematik dünyasına iz bırakmış ve Batı’ya örnek olan bilim insanlarını tanıtan bir projeye imza attı. Öğrenciler, projelerini hem Türkçe hem de İngilizce olarak İngiltere’de bulunan Keele Üniversitesinde akademisyenlere sundu.

Türkiye’den lise öğrencileri matematik dünyasına iz bırakmış ve Batı’ya örnek olan bilim insanlarını tanıtan bir projeye imza attı. Bahçeşehir Koleji Eskişehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, projelerini hem Türkçe hem de İngilizce olarak İngiltere’deki Keele Üniversitesinde akademisyenlere sundu. Harezmi, Ömer Hayyam, Uqlidisi, Biruni, Ebu’l Vefa, Sabit Bin Kurra gibi matematik dünyasının önemli isimlerinin hayatları ve matematiğe kazandırdıklarını araştıran hazırlık sınıfı öğrencileri, hem İngilizce hem de Türkçe poster bildiriler hazırladı. 

AKADEMİSYENLERE VE ÖĞRENCİLERE SUNUM

Yaptıkları önemli araştırmalarla Keele Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Julius Kaplunov’un dikkatini çeken öğrenciler, aldıkları davetle üniversitenin akademik personeline ve öğrencilerine sunum yaptı. Bir grup öğrenci, 980 yıllarında Şam taraflarında yaşamış Uqlidisi’nin o dönemlerde yayınladığı bir kitabında görme engelliler için yaptığı çalışmaların yanı sıra yaklaşık 1000 yıl önce Biruni tarafından dünyanın yarıçapının nasıl bulunduğunu gösteren poster bildiri hazırladı. Bir diğer grup ise önemli matematikçiler arasında yer alan ve cebirin babası olarak kabul edilen, eserlerinde Avrupa’nın bilmediği ‘sıfır’ı kullanıp cebir kelimesini matematiğe kazandıran Harezmi’nin ikinci dereceden denklemleri geometrik olarak nasıl çözüp kurallaştırdığını posterleştirdi. Posterler arasında bir diğer dikkat çekici çalışma ise Ebu’l Vefa’nın Pisagor ispatı oldu. Bu ispatı yaklaşık bin yıl önce yapan Ebu’l Vefa’nın çalışmaları, kanıtları ile birlikte poster olarak hazırlandı.

YAPTIKLARI İŞ ÇOK ÖNEMLİ

İngiltere’den dönen öğrencilerle bir araya gelen Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, “Kültürümüzü, medeniyetimizi inşa eden insanların bilim dünyasına katkıları bugüne kadar çok fazla bilinmiyordu. Ancak öğrencilerimiz bilim alanında çığır açmış bu değerli insanları tanıtmak, yeniden hatırlanmalarını sağlamak için bir çalışma yaptılar; geçmişimizden, kültürümüzden, medeniyetimizden olan insanları, İslam bilginlerinin bilim alanına neler kattığını İngiltere’de gösterdiler. Bu, müthiş bir şey ve Türkiye’de ilk kez yapılan bir şey. Dilerim ki öğrencilerimiz bundan sonra sunumlarını başka ülkelerde de yapar ve değerlerimizi dünyaya tanıtırlar. Yaptıkları iş çok önemli. Daha hazırlık sınıfında olan öğrencilerimizin böyle bir iş yapması beni son derece mutlu etti” dedi.

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