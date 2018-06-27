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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
27.06.2018 - 10:06, Son Güncelleme:

Lise kayıtları ne zaman başlayacak?

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Lise kayıtları ne zaman başlayacak?

Lise kayıtları, 2018/2019 dönemi için okul kayıt işlemini gerçekleştirecek olan vatandaşların araştırdığı konu oldu. Ortaöğretim dönemine katılım sağladıkları sınavın sonuçları ve ardından gerçekleştirecekleri tercihlere göre başlayabilecek olan öğrenciler, lise kayıtları ne zaman başlıyor sorusuna cevap arıyor. Peki, sınava girmeden yerel yerleştirmeyle de gerçekleştirilebilecek olan lise kayıtları ne zaman başlıyor? İşte, öğrenciler ve velilerin merakla araştırdığı o süreç hakkında detaylı bilgiler

Lise kayıtları için geri sayım başladı. Yeni döneme hangi okulda başlayacaklarına yön vermek isteyen öğrenciler, merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme ile yapılacak olan lise kayıtları için sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, 2018/2019 eğitim öğretim dönemi için lise kayıtları ne zaman yapılacak? İşte, merakla araştırılan konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi tarihler

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğrencilerin lise kayıtları, bu yıl üç aşamada gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde 1 milyon civarından öğrencinin katılım sağladığı merkezi sınav sonuçları bilgisine göre yapılacak olan yerleştirme bunlardan ilki olacak.

İkincisi ise özel okullar ve yetenek sınavıyla girilebilen okulların kaydı olurken, bu kayıt dönemi diğerlerine göre daha erken başlayacak.

Üçüncü aşamadaki kayıt, yerel yerleştirmeyle alınacak kayıtlar olacak. Bu kayıt aşaması, Ortaöğretim kayıt alanları dikkate alınarak, öğrencilerin ikamet adresleri,
ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam devamsızlık ve yaş kriterleri ile okullara yapılan yerleştirmeyi, kapsayacak.

Merkezi Sınav Puanı ile lise kayıtlarının tercihleri 02-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. İlk sonuçlar 30 Temmuz'da açıklanacak. Sonraki sonuçlar ise boş kontenjanlara göre yayımlanacak.

Özel okullar ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların lise kayıtları ise 27 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yerel Yerleştirmeyle evlerinin yakınındaki okullara yerleştirilecek olan öğrencilerin lise kayıtlarının ise 02-13 Temmuz arasında alınması bekleniyor.

AYNI OKUL TÜRÜNDEN EN FAZLA ÜÇ LİSE
Yerel yerleştirmede ilk üç okulu ‘Kayıt Alanı’ndan seçmek şartıyla, en fazla beş lise tercihi olacak. Aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla üç okul seçilebilecek. Adrese dayalı kaydını tamamlayanlar, isterse sınavla girilen ve pansiyonlu okullar için en fazla beşer olmak üzere toplamda 15 lise tercihi yapabilecek.

KAYIT ALANINDA RENK DÜZENLEMESİ
MEB, tercih ekranında okulları ikamet adresine göre üç renkte tanımlayacak. ‘Yeşil’ renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu ‘kayıt alanı’ndaki kurumları; ‘mavi’ renk ‘komşu kayıt alanı’ndakileri; ‘kırmızı ise en dışarıdaki okulları gösterecek. Adrese dayalı yerleştirme okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre, kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikameti, ortaokullarda bulunuşları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devamsızlık ve yaş kriterlerine göre değerlendirilerek yapılacak. Tercih sıralamaları da yerleştirme bakımından avantaj sağlayacak.

NAKİL 6 AĞUSTOS’TAN İTİBAREN OLACAK
Yerleştirmeye esas nakil için; tercih başvuruları 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül saat 17.00’ye kadar alınacak. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla üç okul tercihinde bulunabilecek. Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek.

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