'Lego Robotik Takımı', Lübnan’dan başarıyla döndü
Ortaokul öğrencilerinin ‘Lego Robotik Takımı’, Lübnan’da düzenlenen ‘First Lego League International Open Lebanon’ turnuvası proje-araştırma kategorisi’nde ikincilik ödülü kazandı.
FMV Erenköy Işık Ortaokulu'nun altı ve yedinci sınıf öğrencilerinden oluşan ‘Lego Robotik Takımı’, 32 ülkeden 72 ekibin katılımıyla Lübnan’da gerçekleşen ‘First Lego League International Open Lebanon’ turnuvasına katıldı. Öğrenciler, robot performansı, özdeğerler ve proje kategorilerinde dünyanın farklı ülkelerinden gelen rakipleriyle yarıştı. Takım, proje-araştırma kategorisinde turnuva ikinciliği elde ederek okullarını ve Türkiye’yi uluslararası platformda temsil etti.
Takım, daha önce de Türkiye’de başarılar elde etti. İstanbul Yerel Turnuvası’nda şampiyonluk ödülünü alan ‘Lego Robotik Takımı’, tasarladığı robotla İzmir’de düzenlenen, 22 ilden 62 takımın yer aldığı ‘FLL / Bilim Kahramanları Buluşuyor 15. Sezon Ulusal Turnuvası’nda’ da ‘Robot Performans Birincilik Ödülü’ne tüm sezonun en yüksek puanıyla sahip olmuştu.
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