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    ‘Küresel Öğretmen Ödülü’nün sahibi Andria Zafirakou oldu

    Hürriyet Eğitim
    19.03.2018 - 12:01 | Son Güncelleme:

    Eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurulan Varkey Vakfı’nın verdiği ‘Küresel Öğretmen Ödülü’nü kazanan isim açıklandı. Ödülü bu yıl İngiltere’de çalışan öğretmen Andria Zafirakou almaya hak kazandı. İngiltere’de yoksul ve göçmen çocukların yoğun olduğu Londra’daki Alperton Community School’da görev yapan Andria Zafirakou, ödülünü Dubai’de düzenlenen törende aldı. Zafirakou, 1 milyon dolarlık para ödülünün de sahibi oldu.

    İngiliz Varkey Vakfı tarafından ‘Eğitim Nobel’i olarak gösterilen ve bu yıl Türkiye’den Nurten Akkuş’un ilk 10 finalist arasına kaldığı ‘Küresel Öğretmen Ödülü’nü kazanan isim 18 Mart’ta akşamı açıklandı. Ödülün bu yılki sahibi İngiltere’de yoksul ve göçmen çocukların yoğun olarak eğitim aldığı Londra’daki Alperton Community School’da görev yapan Andria Zafirakou oldu. Zafirakou aynı zamanda 1 milyon dolarlık para ödülünü de kazandı. Bu parayı 10 yıl içinde mesleğinin gelişimi ve ihtiyaçları için kullanacak olan Andria Zafirakou şunları söyledi:

    ‘Küresel Öğretmen Ödülü’nün sahibi Andria Zafirakou oldu
    ‘Öğrencilerimin çoğunun ana dilleri İngilizce değil. Birçok öğrencimiz maalesef yoksulluk içinde. Zorlu hayatları var. Kalabalık evlerde yaşıyorlar. Yemek bile yemekte zorlanıyorlar. Evde sorumlulukları var, kardeşlerine bakıyorlar. Hayatlarında ne eksik varsa okulumuz dolduruyor. Okullar güvenli cennetler. Öğrencilerim için sanat bir kutsal alan, kendilerini güvenli bir şekilde bu alanda ifade ediyorlar. Çocukların koşulları ne olursa olsun hayallerini gerçekleştirme fırsatını kimse ellerinden alamaz.”

    Etiketler: İngiliz Varkey Vakfı , Eğitim Nobeli , Nurten Akkuş , Küresel Öğretmen Ödülü , Andria Zafirakou , ÖĞRETMEN , Eğitim
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