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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
22.07.2018 - 12:34, Son Güncelleme:

KPSS zor muydu? Soru yorumları gelmeye başladı

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KPSS zor muydu? Soru yorumları gelmeye başladı

KPSS lisans 1. oturumu bugün tamamlandı. Genel yetenek ve genel kültür sınavlarını geride bırakan memur adayları, KPSS yorumlarını sosyal medya hesaplarından dile getirmeye başladı. Peki, KPSS zor muydu, sorular nasıldı? İşte KPSS yorumlarından bazıları!

KPSS lisans düzeyi bugün çoklu oturumlar şeklinde düzenleniyor. Yükseköğretim kurumlarının lisans programlarından mezun olan adayların katılım sağladığı KPSS’nin genel yetenek ve genel kültür oturumları saat 12.25’te sona erdi. Adaylara, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 soru için 130 dakika süre verildi. Saat 14.45'te başlayacak olan eğitim bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre tanınacak. İlk oturumu geride bırakan memur adayları, soru yorumlarını forumlar ve sosyal medya araçları üzerinden yapıyor.

@BerkayBozkurt52
#KPSS sınav çok da zor değildi dershane desteği alan arkadaşlar rahat yapabilirdi gibi.

@yildizyunus_
Keşke bütün sorular E-devlet sorusu kadar zor olsa 😀 #KPSS

ismail bulut‏ @ismailbulut133
#KPSS tek emin olduğum cevap alt üst soy ağacı sorusu

@ilkknuurr
Keşke calışsaymışım dediğim bir sınavdı#KPSS

Tiramisu
@gerensaat
#KPSS Yaşar Kemal ve William Shakespeare okuduğum dönemde ikisinin de sorular içinde yer almasi güzeldi.

@aktandilann
Yine yaptın yapacağını ÖSYM. A,B,C,D,E,F ve G filmlerini izlemeye gidiyorum şimdi. #KPSS

Hatice Sevde‏ @dytsevde
Seni de anlıyorum @OSYMbaskanligi kimseye ne yapsan yaranamıyon ama Matematiği de bu kadar kolay sorarsan #KPSS de nasıl ayırt edecen öğrenciyi yan

fuat BAYNDIR (FB)CcC‏ @albeyaz2424
#KPSS sinema filmeleri sorusu . Sanattan soğutur insanı

irems.‏ @benboyleyiimm
Sınavdan çıktım şimdi. Ben az önce neye girdim? Tarihçi olduğum halde zorlandığım sorular oldu tarihte. Vay arkadaş.

ALİ İHSAN BAŞARAN‏ @basaran51
Özellikle 1982 Anayasasını ve bir miktar tarih bilen kişilerin genel kültürde fule yakın çıkarması gerekir. Genel yetenekte Matematik cidden kolaydı ama hayırlısı.

#KPSS Bugün ki Kpss’de Güncel Bilgiler sorularında hata yapanlarla arkadaşlığımı ciddi ciddi gözden geçiririm ona göre

Nazlı‏ @monaroza111
Soru: Mehmet Akif Ersoy istiklal marşını Ankara’da bulunan hangi tarihi mirasımızda yazdı ? Ben: Hacı Bayram Veli türbesi diğerleri hep cami bir tek bu türbeymiş #KPSS

Hakan Doğan‏ @ben__hakan
#KPSS çok basit bir sınavdı.hele o matematik soruları neydi öyle

eyüp‏ @hayriirdall
#KPSS alt üst soy bilgisini sormak yerine e-devletin projesi kime aittir sorusu sorulabilirdi.

büşra‏ @semizootu
Tarih sorularını ağlayarak çözdüm#KPSS

M. Yasir Karagöz‏ @MstfYasir
1. Oturum Bu kadar detaya ne gerek vardı

akcaglar‏ @akcaglar3
En güncel soru Shakespeare gerisini siz düşünün

hüseyin başaran‏ @hsynbsrn61
#KPSS genel kültür muhteşemdi Türkçe de zaten anadil. Yapamayan utansın. Ama şu matematiği ne yapacağız bilmiyorum

 

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