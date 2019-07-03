KPSS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? Gözler sınav belgelerinde
14 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek olan KPSS için sınav giriş yerleri adayların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Milyonlarca kişinin merakla sorguladığı hususlar arasında yer alan KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. Peki, 14 Temmuz KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KPSS sınav giriş yerleri, 14 Temmuz'da A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavına girecek olan birçok adayın gündeminde yer alıyor. 14 Temmuz tarihinin ardından bölümlerine göre 20-21 Temmuz KPSS A Grubu ve Öğretmenlik alan bilgisi ve 28 Temmuz tarihinde ÖABT sınavına devam edecek olan adaylar, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi merak ediyor. Peki, KPSS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
KPSS sınav giriş yerleri, normal şartlar altında sınavdan bir hafta öncesinde erişime açılmaktadır. Bu şartlar altında KPSS sınav giriş yerlerinin en geç 8 Temmuz tarihinde erişime açılacağı söylenebilir.
ADAYLAR SINAVA GİRERKEN YANLARINDA HANGİ BELGELERİ BULUNDURMAK ZORUNDADIR?
Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:
a) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)
b) Geçerli kimlik belgesi: Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport
(Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır.)
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