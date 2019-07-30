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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
30.07.2019 - 11:16, Son Güncelleme:/

KPSS ÖABT soruları bugün yayımlanacak mı?

KPSS ÖABT soruları ve cevapları, sınavın ardından birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Sınavdan çıkan birçok adayın işaretledikleri cevapların doğruluk oranını ölçümleyebilmeleri için sorgulanan KPSS ÖABT soruları ve cevapları, ÖSYM tarafından duyurulacak. Peki, KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KPSS ÖABT soruları bugün yayımlanacak mı?
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KPSS ÖABT soruları ve cevapları, internet üzerinden sorgulanmaya devam ediyor. ÖSYM'nin açıklamasının ardından resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek olan KPSS ÖABT soruları ve cevapları, birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Öğretmenlik alan bilgisi sınavına giren öğrencilerin merakla araştırdığı ÖABT soruları ve cevapları, geçtiğimiz yıl 2 gün içerisinde açıklanmıştı. Bu yıl da süreç aynı şekilde ilerlerse KPSS ÖABT soruları ve cevaplarının akşama doğru erişime açılabileceği söylenebilir.

ÖABT PUAN TÜRLERİ

ÖABT kapsamında aşağıdaki puan türleri hesaplanacaktır;

KPSSP121-01 Türkçe Öğretmenliği
KPSSP121-02 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
KPSSP121-03 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği
KPSSP121-04 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
KPSSP121-05 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
KPSSP121-06 Tarih Öğretmenliği
KPSSP121-07 Coğrafya Öğretmenliği
KPSSP121-08 Matematik (Lise) Öğretmenliği
KPSSP121-09 Fizik Öğretmenliği
KPSSP121-10 Kimya Öğretmenliği
KPSSP121-11 Biyoloji Öğretmenliği
KPSSP121-12 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
KPSSP121-13 Yabancı Dil (İngilizce Öğretmenliği)
KPSSP121-14 Rehber Öğretmen
KPSSP121-15 Sınıf Öğretmenliği
KPSSP121-16 Okul Öncesi Öğretmenliği
KPSSP121-17 Beden Eğitimi Öğretmenliği
KPSSP121-18 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği

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