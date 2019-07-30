KPSS ÖABT soruları bugün yayımlanacak mı?
KPSS ÖABT soruları ve cevapları, sınavın ardından birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Sınavdan çıkan birçok adayın işaretledikleri cevapların doğruluk oranını ölçümleyebilmeleri için sorgulanan KPSS ÖABT soruları ve cevapları, ÖSYM tarafından duyurulacak. Peki, KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KPSS ÖABT soruları ve cevapları, internet üzerinden sorgulanmaya devam ediyor. ÖSYM'nin açıklamasının ardından resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek olan KPSS ÖABT soruları ve cevapları, birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Öğretmenlik alan bilgisi sınavına giren öğrencilerin merakla araştırdığı ÖABT soruları ve cevapları, geçtiğimiz yıl 2 gün içerisinde açıklanmıştı. Bu yıl da süreç aynı şekilde ilerlerse KPSS ÖABT soruları ve cevaplarının akşama doğru erişime açılabileceği söylenebilir.
ÖABT PUAN TÜRLERİ
ÖABT kapsamında aşağıdaki puan türleri hesaplanacaktır;
KPSSP121-01 Türkçe Öğretmenliği
KPSSP121-02 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
KPSSP121-03 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği
KPSSP121-04 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
KPSSP121-05 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
KPSSP121-06 Tarih Öğretmenliği
KPSSP121-07 Coğrafya Öğretmenliği
KPSSP121-08 Matematik (Lise) Öğretmenliği
KPSSP121-09 Fizik Öğretmenliği
KPSSP121-10 Kimya Öğretmenliği
KPSSP121-11 Biyoloji Öğretmenliği
KPSSP121-12 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
KPSSP121-13 Yabancı Dil (İngilizce Öğretmenliği)
KPSSP121-14 Rehber Öğretmen
KPSSP121-15 Sınıf Öğretmenliği
KPSSP121-16 Okul Öncesi Öğretmenliği
KPSSP121-17 Beden Eğitimi Öğretmenliği
KPSSP121-18 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği
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