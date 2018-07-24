KPSS-2018/7 İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS-2018/7 yerleştirme sonuçları açıklandı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün Sözleşmeli Pozisyonları için başvurular 10 Temmuz ile 16 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı.
ÖSYM, resmi sayfası üzerinden KPSS-2018/7 yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yapılan duyuruda, “KPSS-2018/7 İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü İle İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 24 Temmuz 2018 tarihinde saat 14.25’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri erişebilir” denildi.
HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR
KPSS'de yüksek puan almak bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecek. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecek. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün atama için öngördüğü niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ
Yerleştirme sonuçlarıyla ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren geç 10 gün içinde bu kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalı. (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük zaman aşımı süresini durdurmaz.) Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınıyor. İşleme konulabilmesi için dilekçeye, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) 5.00 TL’nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekiyor.
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