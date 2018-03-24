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    Kolejde indirimli okuyanlar dikkat! Sözleşmeye göre zam

    Nuran ÇAKMAKÇI
    24.03.2018 - 16:03 | Son Güncelleme:

    Kolejde çocuğunuz indirimli okuyorsa aman dikkat!

    Sözleşmede yazılan ücrete göre zam yapılacak. Koleje çocuğunuzu verirken herhangi bir nedenle indirim yaptırdınız. İndirim liste fiyatının altında ise sözleşme bu rakama göre yapılacak ve artış da ona göre ayarlanacak. Alınan indirimler ilkokul, ortaokul ve lise bitiminde sona erecek, her kademede yeniden indirim istenebilecek. Ancak spor ya da başarı bursları için sözleşmeye konulan şartlar yerine getirilmezse, okullar bu indirimden vazgeçebilecek.

    HER YIL OKULLA PAZARLIK YAPMAYA GEREK YOK
    Bir veli olarak çocuğunuzu kolejde birinci sınıfa göndermek istiyorsunuz. Gittiğiniz kolej ise 25 bin TL. İyi bir indirim yaptırdınız, fiyatı 15 bin TL’ye çekebildiniz. Okulla yaptığınız sözleşme de 15 bin TL üzerinden olacak. Çocuğunuz üst sınıfa geçerken okulun liste fiyatı olan 25 değil, sözleşmedeki 15 bin üzerinden artış yapabileceksiniz. Yani ilkokul bitinceye kadar her yıl okulla pazarlık yapmanıza gerek yok. Elinizdeki sözleşme yeterli olacak. Hangi rakamı sözleşmede imzaladıysanız; ilkokul, ortaokul veya lise bitinceye kadar bu rakama göre artış yaşanacak. İlkokulda ise ortaokula geçinceye kadar bu indirim uygulanacak. Ancak ortaokulda, okul yönetimi liste fiyatını sizden isteyebilir veya yeniden burs verebilir. Veli olarak okulla yaptığınız sözleşmeyi çok dikkatli okuyun. Özel şartlar, vs olup olmadığını inceleyin.

    BAŞARI VEYA SPOR BURSU DEĞİŞEBİLİR
    Eğer çocuğunuz için başarı ya da spor bursu aldıysanız, buna dikkat edin. Genellikle lisede verilen bu burslarda çocuğun başarısı düşünce ya da spor yapmaktan vazgeçtiğinde, bursunun da sona ereceğini göz önüne alın.

    İNDİRİME TEŞVİK DÂHİL Mİ DİYE SORUN
    Özel okullar için devlet teşviki alacaksanız, bunu da okulla yazılı bir sözleşmeye dönüştürün. Örneğin, bir özel okulun ücreti 20 bin TL. Ancak okul 13 bin TL’ye indi. Siz de 4 bin TL teşvik alacaksınız. Bu indirimin içinde teşvik olup olmadığını sorgulayın. Gerekirse devlet teşviki aldıktan sonra tekrar sözleşme yapın.

    STAJ PARASINI OKUL ÖDER
    Bazı meslek liselerinde öğrencilerden 4 bin TL’den fazla staj ücreti isteniyor. Sağlık meslek liselerinde daha çok karşılaşılan bu durumda ayrıca staj ücreti ödemeyin ya da kayıt olurken okul ücreti içinde bu paranın olup olmadığını sorgulayın.

     

     

    Etiketler: Özel Okul , ÖĞRENCİ , Özel Okul Fiyatları , gazetehaberleri
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