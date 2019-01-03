Kar tatilinde ek ders ve DYK ücreti ödenir mi?
Valilik tarafından kararı alınan kar tatili dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak görev yaptıkları Destekleme ve Yetiştirme Kursuna (DYK) katılım gösteremeyen öğretmenler, ek ders ücretlerinin yatırılıp yatırılmayacağını sorguluyor. Peki, kar tatilinde ek ders ücreti ödenir mi? İşte, tatil dolayısıyla ek ders görevlerini yerine getiremeyen öğretmenlerin araştırdığı DYK ücreti hakkında bazı bilgiler
Kar tatilinde DYK ücreti ödenir mi sorusu, öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. Bölgelerinde ilan edilen kar tatili dolayısıyla DYK görevlerini icra edemeyen öğretmenler, ücretlerin yatırılıp yatırılmayacağını sorguluyor. Peki, kar tatili durumunda ek ders ve DYK ücreti ödenir mi? İşte, MEB'in aldığı o karar
KAR TATİLİNDE DYK VE EK DERS ÜCRETİ ÖDENİR Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1 Şubat 2016 tarihinde yayımladığı resmi yazıda şu ifadeler yer almaktadır;
"Eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin, kar yağışı nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği iş günlerinde fiilen yerine getiremedikleri destekleme ve yetiştirme kurslarındaki aylık karşılığı ders ve varsa ek ders görevlerini yapmış sayılmaları gerektiği değerlendirilmektedir."
İşte, bakanlığın yayımladığı o yazı;
Yorumları Göster
Yorumları Gizle