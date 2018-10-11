İtibar dersi verdi
KOÇ Üniversitesi, 25’inci kuruluş yıldönümünü Rumelifeneri Kampusu’nda törenle kutladı.
25’inci yıl dersini ‘İtibar’ başlığıyla Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç verdi. Koç, “Hayat üniversitesine atılacak siz gençler için genç yaşta itibar kazanmak çok önemli. İtibar için iyi bir tahsil şart değil ama olursa da ilave bir değer arz eder. İtibarı elde etmek uzun seneler ister. Ama bir günde de kaybedilebilir. O bakımdan, aile reisi olursanız bireylerin itibarı, genel müdür olursanız şirketinizin ve markanızın itibarı, politikacı olursanız şahsınızın ve partinizin itibarı, başbakan ve cumhurbaşkanı olursanız ülkenizin itibarı çok önemli” dedi.
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ise dünyanın en iyileriyle rekabete hazır bir üniversite olduklarını belirtti. Ömer M. Koç, Vehbi Koç’un 25 yıl önceki derste söylediği, “Ne kadar çok kaliteli insan yetiştirebilirsek, o nispette hizmet etmiş olacağız” lafını hatırlattı: “Bundan sonraki yıllarda da bu sözleri şiar edineceğiz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle