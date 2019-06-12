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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
12.06.2019 - 12:31, Son Güncelleme:/

İstanbul’a yeni vakıf üniversitesi

İstanbul Galata Üniversitesi’nin kurulma kararı 12 Haziran’da yayımlanan Resmi Gazete’de yer aldı. Buna göre üniversitede diş hekimliği, sanat ve sosyal bilimler, spor bilimleri fakülteleri olacak. Ayrıca meslek yüksekokulu ile lisansüstü eğitim enstitüsü de bulunacak.

İstanbul’a yeni vakıf üniversitesi
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Resmi Gazete’de 12 Haziran’da yayımlanan yeni kanun metninde İstanbul Galata Üniversitesi’nin de kurulacağı belirtildi. İstanbul Bulut Eğitim Vakfı tarafından kurulacak üniversitede diş hekimliği, sanat ve sosyal bilimler, spor bilimleri fakülteleri bulunacak. Meslek yüksekokulu ile lisansüstü eğitim enstitüsü de üniversitede yer alacak.

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