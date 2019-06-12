İstanbul’a yeni vakıf üniversitesi
İstanbul Galata Üniversitesi’nin kurulma kararı 12 Haziran’da yayımlanan Resmi Gazete’de yer aldı. Buna göre üniversitede diş hekimliği, sanat ve sosyal bilimler, spor bilimleri fakülteleri olacak. Ayrıca meslek yüksekokulu ile lisansüstü eğitim enstitüsü de bulunacak.
Resmi Gazete’de 12 Haziran’da yayımlanan yeni kanun metninde İstanbul Galata Üniversitesi’nin de kurulacağı belirtildi. İstanbul Bulut Eğitim Vakfı tarafından kurulacak üniversitede diş hekimliği, sanat ve sosyal bilimler, spor bilimleri fakülteleri bulunacak. Meslek yüksekokulu ile lisansüstü eğitim enstitüsü de üniversitede yer alacak.
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