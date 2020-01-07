Eğitim
Haber Giriş: 07.01.2020 - 11:00,
İSG sınav sonuçları açıklandı! İSG sınav sonuçları sorgulama!
İSG 2019/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı, ÖSYM tarafından erişime açıldı.14 Aralık Cumartesi günü bazı merkezlerde gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) sınavı için sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden aday bilgileri ile öğrenilebilecek. İşte, İSG sınav sonuçları ve soru kitapçıkları
İSG sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Adaylar, İSG sınav sonuçlarını 7 Ocak Salı günü saat 20.30 itibariyle sorgulayabiliyor.
İSG SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İSG soruları ve cevaplarını da ya yayımlayan ÖSYM, adayların 10 gün süresince cevap kağıtlarına erişebileceklerini duyurdu.
İSG SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle