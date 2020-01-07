İSG sınav sonuçları açıklandı! İSG sınav sonuçları sorgulama! İSG 2019/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı, ÖSYM tarafından erişime açıldı.14 Aralık Cumartesi günü bazı merkezlerde gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) sınavı için sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden aday bilgileri ile öğrenilebilecek. İşte, İSG sınav sonuçları ve soru kitapçıkları