İl içi atama sonuçları merakla bekleniyor.. Peki İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
İl içi atama sonuçları merakla beklenirken, öğretmenler bugünden itibaren illerin atama sonuçlarının açıklanması beklentisi içindeler. Öğretmenlerin farklı bir il ve farklı bir okulda görev yapmak amacıyla tercihte bulunduğu il içi atamaların ne zaman açıklanacağı merak konusu.. Peki İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
İl içi atama sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce öğretmenin aynı bölge içerisinde farklı bir okulda görev yapmak için başvurduğu il içi atama, sonuçları ile erişime açılacak. İl içi atama başvurusu, başvuruda bulunulan ilin ihtiyaç listesine göre belirlenmişti. Peki, il ii atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler
İl içi atama sonuçları, il müdürlüklerinin yapacağı değerlendirmelerin ardından öğretmenlerin erişimine açılacak. Henüz açıklanan il içi atama listesi bulunmuyor. İllerin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalara göre haberimiz güncellenecek ve açıklanan iller hemen eklenecektir.
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İl içi yer değiştirme başvuruları 22-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında alındı; atamalar ve kararname işlemleri valiliklerce en geç 30 Mayıs 2018 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 08 Haziran 2018 tarihinden itibaren başlatılacak.
Bu doğrultuda il içi atama sonuçlarının her il tarafından 30 Mayıs tarihine kadar sonlandırılacağı ve sonuçların il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitsi üzerinden yayınlanacağı söylenebilir.
ATAMA İPTALİ BAŞVURUSU NASIL OLACAK?
İl içi isteğe bağlı yer değiştirme sonucu ataması çıkan öğretmenler okulların kapanması ile birlikte 8 Haziran 2018 tarihinden itibaren ilişik kesebilecek. İl içi atama sonucu kararnameler 8 Haziran Cuma günü il milli eğitim müdürlükleri tarafından okullara gönderilecek. İl içi ataması çıkan ancak atamasını iptal ettirmek isteyen öğretmenler ilişik kesmeden iptal gerekçelerini sunarak bulundukları kuruma başvuruda bulunsunlar ancak il içi isteğe bağlı atama iptali çok düşük bir ihtimaldir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle