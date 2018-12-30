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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
30.12.2018 - 12:03, Son Güncelleme:/

Her 12 öğrenciden biri yabancı

Türkiye’de, 75 bini aşkın öğrencisiyle en kalabalık üniversiteler arasında bulunan Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ) 6 bin 343 yabancı öğrenci eğitim görüyor.

Her 12 öğrenciden biri yabancı
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Türkiye’deki üniversiteler arasında uluslararası öğrenci sayısı bakımından ilk beşte yer alan BUÜ, 133 ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Her 12 öğrenciden birinin yabancı olduğu BUÜ’ye, Güney Kore ve Peru gibi uzak coğrafyalardan öğrenciler de ilgi gösteriyor.

113 ÜLKEDEN GELİYORLAR

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Türkiye’nin 2023 hedefleri kapsamında, ülke genelinde uluslararası öğrenci sayısının 200 bin olmasının hedeflendiğini söyledi. Göreve geldiği 2015’te üniversitede bin 300 uluslararası öğrenci olduğunu aktaran Ulcay, “Şu anda 6 bin 343 uluslararası öğrencimiz var. Bunlar, 133 ülkeden misafir olarak ülkemizde ve üniversitemizde bulunuyor. Öğrencilerden bine yakını lisansüstü talebe, diğerleri de ön lisans ve lisans öğrencilerinden oluşuyor” diye konuştu.

YAKLAŞIK 14 BİN ÖĞRENCİ BAŞVURDU

BUÜ’nün Türkiye’deki 16 araştırma üniversitesinin dışında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanımlanan 20 ‘uluslararasılaşma üniversitesi’nden belirten rektör, şunları söyledi:

“Uluslararası öğrenci sayısı açısından ilk beşte yer alıyoruz. Amacımız, Türkiye’nin 200 bin uluslararası öğrenci hedefine ulaşması adına üniversitemizde 6 bin olan öğrenci sayısını 10 binler seviyesine getirmek. Bunun için göreve geldiğimizde uluslararası öğrencilerin Türkiye’ye gelip Türkçe öğrenmesini beklemedik. Onların ülkelerine gidip üniversitemizi tanıttık. Üniversiteye giriş sınavını İstanbul, Ankara ve on farklı ülkede gerçekleştirdik. Sadece Türkçe değil, gittiğimiz ülkelerin diliyle imtihan yapmaya başladık. Bu da üniversiteye başvuran öğrenci sayısını artırdı. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için üniversitemize başvuran uluslararası öğrenci sayısı, 13 bin 500. Biz bu yıl 2 bin civarı öğrenci aldık.”

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