Her 12 öğrenciden biri yabancı
Türkiye’de, 75 bini aşkın öğrencisiyle en kalabalık üniversiteler arasında bulunan Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ) 6 bin 343 yabancı öğrenci eğitim görüyor.
Türkiye’deki üniversiteler arasında uluslararası öğrenci sayısı bakımından ilk beşte yer alan BUÜ, 133 ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Her 12 öğrenciden birinin yabancı olduğu BUÜ’ye, Güney Kore ve Peru gibi uzak coğrafyalardan öğrenciler de ilgi gösteriyor.
113 ÜLKEDEN GELİYORLAR
BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Türkiye’nin 2023 hedefleri kapsamında, ülke genelinde uluslararası öğrenci sayısının 200 bin olmasının hedeflendiğini söyledi. Göreve geldiği 2015’te üniversitede bin 300 uluslararası öğrenci olduğunu aktaran Ulcay, “Şu anda 6 bin 343 uluslararası öğrencimiz var. Bunlar, 133 ülkeden misafir olarak ülkemizde ve üniversitemizde bulunuyor. Öğrencilerden bine yakını lisansüstü talebe, diğerleri de ön lisans ve lisans öğrencilerinden oluşuyor” diye konuştu.
YAKLAŞIK 14 BİN ÖĞRENCİ BAŞVURDU
BUÜ’nün Türkiye’deki 16 araştırma üniversitesinin dışında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanımlanan 20 ‘uluslararasılaşma üniversitesi’nden belirten rektör, şunları söyledi:
“Uluslararası öğrenci sayısı açısından ilk beşte yer alıyoruz. Amacımız, Türkiye’nin 200 bin uluslararası öğrenci hedefine ulaşması adına üniversitemizde 6 bin olan öğrenci sayısını 10 binler seviyesine getirmek. Bunun için göreve geldiğimizde uluslararası öğrencilerin Türkiye’ye gelip Türkçe öğrenmesini beklemedik. Onların ülkelerine gidip üniversitemizi tanıttık. Üniversiteye giriş sınavını İstanbul, Ankara ve on farklı ülkede gerçekleştirdik. Sadece Türkçe değil, gittiğimiz ülkelerin diliyle imtihan yapmaya başladık. Bu da üniversiteye başvuran öğrenci sayısını artırdı. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için üniversitemize başvuran uluslararası öğrenci sayısı, 13 bin 500. Biz bu yıl 2 bin civarı öğrenci aldık.”
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