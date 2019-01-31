Genç girişimciler bu kampta buluşuyor
‘TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var’ programının etaplarından biri olan ‘Girişimcilik Kampı’ 5-9 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Kampa Türkiye’nin 21 şehri ve 36 üniversitesinden 102 kişi katılacak.
Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine, yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla 2011’den bu yana düzenlenen ‘TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!’ programının adımlarından biri olan ‘Girişimcilik Kampı’, 5-9 Şubat tarihleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi’nde yapılacak.
Türkiye’nin 21 şehri ve 36 üniversitesinden 102 kişinin katılacağı kamp süresince gençler; ihtiyaç doğrulamadan pazara giriş stratejilerine, fizibiliteden sunum tekniklerine kadar bir girişimcinin ihtiyacı olan tüm bilgileri içeren dört günlük yoğun eğitim programına katılacak. Ezberbozan startup deneyimlerini kurucularından dinleme ve ilham alma fırsatı bularak girişimcilik ekosisteminden 100’ü aşkın paydaşla tanışma ve network imkânına sahip olacak. TÜSİAD üyeleri, program paydaşları ve girişimcilik ekosisteminden onlarca mentora fikir danışarak, yenilikçi iş fikrini ölçeklendirilebilir bir iş modeline dönüştürme fırsatı edinecek. Kampın ilk gününde TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Girişimcilik Yuvarlak Masa Başkanı Murat Özyeğin ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel’in konuşmalarının da yer alacağı açılış gerçekleşecek.
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