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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
31.01.2019 - 16:02, Son Güncelleme:/

Genç girişimciler bu kampta buluşuyor

‘TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var’ programının etaplarından biri olan ‘Girişimcilik Kampı’ 5-9 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Kampa Türkiye’nin 21 şehri ve 36 üniversitesinden 102 kişi katılacak.

Genç girişimciler bu kampta buluşuyor
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Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine, yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla 2011’den bu yana düzenlenen ‘TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!’ programının adımlarından biri olan ‘Girişimcilik Kampı’, 5-9 Şubat tarihleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi’nde yapılacak.

Türkiye’nin 21 şehri ve 36 üniversitesinden 102 kişinin katılacağı kamp süresince gençler; ihtiyaç doğrulamadan pazara giriş stratejilerine, fizibiliteden sunum tekniklerine kadar bir girişimcinin ihtiyacı olan tüm bilgileri içeren dört günlük yoğun eğitim programına katılacak. Ezberbozan startup deneyimlerini kurucularından dinleme ve ilham alma fırsatı bularak girişimcilik ekosisteminden 100’ü aşkın paydaşla tanışma ve network imkânına sahip olacak. TÜSİAD üyeleri, program paydaşları ve girişimcilik ekosisteminden onlarca mentora fikir danışarak, yenilikçi iş fikrini ölçeklendirilebilir bir iş modeline dönüştürme fırsatı edinecek. Kampın ilk gününde TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Girişimcilik Yuvarlak Masa Başkanı Murat Özyeğin ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel’in konuşmalarının da yer alacağı açılış gerçekleşecek.

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