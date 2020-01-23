‘Geleceğin eğitim teknolojileri’ Londra’da tanıtıldı

BETT Show'da, Bahçeşehir Üniversitesi bilim insanları liderliğinde Bahçeşehir Kolejleri teknoloji birimi tarafından üretilen hidrolik kol, geri dönüşüm filamenti, solar panel gibi teknolojik ürünler ile yapay zeka temelli dijital öğrenme platformu Metodbox sergilendi. Fuara Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz de katıldı. Yücel ve Karadeniz, fuar kapsamında düzenlenen Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Küresel Eğitim oturumunda konuşmacı olarak yer aldı.



‘ÜRÜNLERDE BURSLU OKUYAN ÖĞRENCİLERİN İMZASI VAR’

Hüseyin Yücel, fuarla ilgili şöyle konuştu:

“Bu fuarı 10-15 yıldır yakından takip ediyorduk. Ama son iki senenin bizim için çok ayrı bir yeri var. Çünkü artık kendi ürünlerimizi Ar-Ge departmanımız ve öğretmenlerimizle ürettik ve burada bunları tanıtma, anlatma ve ihraç etme fırsatı bulduk. Fuarda tanıtılan ürünlerde Bahçeşehir eğitim kurumlarından yüzde 100 burslu okuyan öğrencilerin de imzası var. Lise düzeyindeki öğrencilerin sergilediği başarı, ileri yaşlarda imza atacakları daha büyük işlerin de habercisi sayılmalı. Bize özellikle uzak doğudan okullar geliyor. Bize ‘STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitimini nasıl bu şekilde ürünleştirdiniz? Müfredatınızı nasıl geliştirdiniz?’ diye soruyorlar. Bu fuarda Türkiye’yi temsilen yer almak bizim için çok önemli. Bir tarafımızda Google, diğer tarafımızda Microsoft varken, ürünlerimizi burada tanıtmak ve ihraç etmeye çalışmak hakikaten gurur verici.”

‘TAKİP EDEN DEĞİL, TAKİP EDİLEN OLMAK İSTİYORUZ’

Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise “BETT dünyanın önemli eğitim kurumlarını bir araya getiren bir fuar. Burada özellikle eğitim teknolojisi alanında en son gelişmeler paylaşılır. Biz de eğitimde geldiğimiz noktayı gösterebileceğimiz bir stant açmak istedik. Fuarda üniversite öğrencilerini ve hocalarının geliştirdiği, patenti alınmış ve şirketleşmiş ürünleri sergiledik. Artık takip eden değil, takip edilen olmak istiyoruz. üniversitemizdeki Ar-Ge'yi ve geliştirilen her türlü ürün ve hizmeti dünyaya açmak istiyoruz. Gençlerimizin bu konuda çok iyi olduğunu ben biliyorum. Hocalarımızın da yaptığı mentorlukla şu anda Londra’da Türkiye’yi temsil ediyoruz, bundan da gurur duyuyoruz” dedi.