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    Eğitim Nobel’i 18 Mart’ta sahibi bulacak

    Hürriyet Eğitim
    13.03.2018 - 10:26 | Son Güncelleme:

    İngiliz Varkey Vakfı tarafından verilen ve ‘Eğitim Nobel’i’ olarak bilinen ‘Küresel Öğretmen Ödülü’nde bu yıl ilk 10 finalist arasına giren Nurten Akkuş, 18 Mart’ta Dubai’de olacak. Samsun’da anaokulu öğretmeni olan Akkuş’un finale kaldığını Bill Gates duyurmuştu. ‘Küresel Eğitim ve Beceriler Forumu’nda ödülün sahibi olan öğretmen açıklanacak. Kazanan eğitimci 1 milyon dolarlık para ödülünün de sahibi olacak.

    Dünyanın alanında en önemlileri arasında gösterilen ‘Dünya Eğitim ve Beceriler Forumu’ bu yıl 17-18 Mart’ta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dubai’de düzenlenecek. İngiliz Varkey Vakfı tarafından eğitimin Nobel’i olarak gösterilen ve Türkiye’den Nurten Akkuş’un ilk 10 finalist arasında kaldığı ‘Küresel Öğretmen Ödülü’nün sonucu da forumda açıklanacak. Kazanan eğitimci 1 milyon dolarlık para ödülünün de sahibi olacak.

    LİDER ÜNİVERSİTELERDEN DESTEK
    Harvard Üniversitesi ve University College London (UCL) gibi lider üniversitelerin destek verdiği etkinliğe, bu yıl Fransa Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy gibi birçok politikacının yanı sıra CEO, akademisyen ve uzman da katılacak, 150 konuşmacı yer alacak.

    Etiketler: Varkey Vakfı , Dünya Eğitim ve Beceriler Forumu , Eğitim Nobeli , Küresel Öğretmen Ödülü , Nurten Akkuş
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