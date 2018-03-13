Eğitim Nobel’i 18 Mart’ta sahibi bulacak

Dünyanın alanında en önemlileri arasında gösterilen ‘Dünya Eğitim ve Beceriler Forumu’ bu yıl 17-18 Mart’ta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dubai’de düzenlenecek. İngiliz Varkey Vakfı tarafından eğitimin Nobel’i olarak gösterilen ve Türkiye’den Nurten Akkuş’un ilk 10 finalist arasında kaldığı ‘Küresel Öğretmen Ödülü’nün sonucu da forumda açıklanacak. Kazanan eğitimci 1 milyon dolarlık para ödülünün de sahibi olacak.

LİDER ÜNİVERSİTELERDEN DESTEK

Harvard Üniversitesi ve University College London (UCL) gibi lider üniversitelerin destek verdiği etkinliğe, bu yıl Fransa Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy gibi birçok politikacının yanı sıra CEO, akademisyen ve uzman da katılacak, 150 konuşmacı yer alacak.