EBA DYK öğretmen başvurusu için süreç başladı! 2. dönem öğretmen başvurusu
Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ikinci dönem öğretmen başvuruları için süreç başladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren kadrolu ve ücretli öğretmenlerin müracaat edebileceği EBA DYK öğretmen başvurusu, 4-10 Şubat aralığında gerçekleştirilebilecek. Peki, EBA DYK öğretmen başvurusu nasıl yapılır? İşte, o detaylar
EBA öğretmen 2. dönem başvurusu için süreç başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sistemleri üzerinden gerçekleştirilebilecek olan EBA DYK öğretmen başvurusu, tercihlere göre tamamlanabilecek. İşte, MEB DYK başvurusu hakkında bazı bilgiler
EBA ÖĞRETMEN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın vereceği Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında başvuru işlemlerini gerçekleştirecek olan öğretmenler, bu işlemleri MEBBİS ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfaları üzerinden gerçekleştirebilecek.
Öğretmenler, branşları kapsamında okutabilecekleri dersler için kurs başvurusu yapabilecek. Ayrıca öğretmenler, atama branşları ile okutabilecekleri farklı branşlara da başvuruda bulunabilecek.
Görevlendirme kayıtlarında yer alan üç kurs merkezine kadar tercih yapabilecek olan öğretmenler, dilerlerse “Tercihlerim dışında bir kurs merkezinde görevlendirilmek istiyorum” seçeneğini işaretleyerek, ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunabilecek.
DYK'larda görev almak isteyen ücretli öğretmenler, aday öğretmen olarak atama şartlarını taşımaları hâlinde, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesince okutabilecekleri derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler. Bu öğretmenler, e-kurs modülü üzerinden sisteme ilk girişte oluşturacakları şifre ile başvurularını yaparak, sistemden alacakları ilgili evrakı il/ilçe komisyonuna ulaştırır.
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Kurslarda görev alacak öğretmenlerin belirlenmesi, e-kurs modülü üzerinden kurs merkezi müdürü tarafından öncelikle o kursa başvuru yapan kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenler arasından öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar gözetilerek yapılacak.
İhtiyaç olması hâlinde, komisyon tarafından başvuruları onaylanan ücretli öğretmenler ders ücreti karşılığında görevlendirilecek. Görevlendirme işlemi yapılmadan önce başvuran öğretmenlerin gerekli belgeleri alınarak değerlendirilecek. Başvuru esnasında sisteme girdiği bilgileri belgelendiremeyen ücretli öğretmenlere görev verilemeyecek.
Her üç tercihinde de görev alamayan ya da girebilecekleri azami ders saatini doldurmayan öğretmenler “Tercihlerim dışında bir kurs merkezinde görevlendirilmek istiyorum” butonunu işaretlemişler ise ilçe millî eğitim müdürlüklerince ihtiyacı olan diğer kurs merkezlerinde görevlendirilebilecekler.
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