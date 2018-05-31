‘Dünyanın En İtibarlı Üniversiteleri 2018’ açıklandı... Harvard yine birinci
Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE, ‘Dünyanın En İtibarlı Üniversiteleri 2018’ sıralamasını açıkladı. 100 yükseköğretim kurumunun yer aldığı listeye, hiçbir Türk üniversitesi giremedi. Harvard ise geçen yılki konumunu koruyarak ilk sırada yer aldı.
Dünya çapında yaklaşık 10 bin akademisyenle yapılan anket sonuçlarına göre, Times Higher Education (THE), tarafından oluşturulan ‘Dünyanın En İtibarlı Üniversiteleri 2018’ sıralamasında, ABD üniversiteleri öne çıktı. Harvard en itibarlı üniversite olurken, onu Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Stanford Üniversitesi takip etti. İngiltere’den ise Cambridge ve Oxford ilk 10’a girmeyi başardı. Listede son üç yıldır olduğu gibi, Türkiye’den hiçbir üniversite temsil edilmedi.
ASYA’DA JAPONYA, KITA AVRUPASI’NDA İSVİÇRE
Asya’dan en iyi dereceyi ise 13’üncülükle Japonya’dan Tokyo Üniversitesi yaptı. Kıta Avrupa’sının en itibarlı yükseköğretim kurumu ise, 22’ncilikle İsviçre’den ETH Zürih oldu.
GENEL SIRALAMA
|2018
|2019
|KURUM
|ÜLKE
|1
|1
|Harvard Üniversitesi
|ABD
|2
|2
|Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)
|ABD
|3
|3
|Stanford Üniversitesi
|ABD
|4
|4
|Cambridge Üniversitesi
|İngiltere
|5
|4
|Oxford Üniversitesi
|İngiltere
|6
|6
|California Berkeley Üniversitesi
|ABD
|7
|7
|Princeton Üniversitesi
|ABD
|8
|8
|Yale Üniversitesi
|ABD
|9
|13
|California Los Angeles Üniversitesi
|ABD
|9
|9
|Chicago Üniversitesi
|ABD
|11
|10
|California Teknoloji Enstitüsü (Caltech)
|ABD
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