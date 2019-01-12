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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
12.01.2019 - 12:02, Son Güncelleme:/

Dünyaca önemli iki satranç turnuvası Türkiye’de yapılacak

Dünya Okullar Satranç Şampiyonası ile Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı bu yıl Türkiye'de düzenlenecek. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "İki dev organizasyonla cennet vatanımızı ve Türk satrancını en güzel şekilde tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

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Dünya Okullar Satranç Şampiyonası ve Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nın ev sahipliğini bu yıl Türkiye üstlenecek. Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamada, Türkiye'nin 2019 yılında Dünya Okullar Satranç Şampiyonası ile Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'na ev sahipliği yapacağı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen TSF Başkanı Gülkız Tulay, Türk satrancının son yıllarda başarı grafiğini yükseltip, dünyada dikkatleri topladığını söyledi.

Son yıllarda uluslararası düzeyde gerçekleştirilen organizasyonlarla dünya satranç kamuoyunun takdirini kazandıklarını ve Türk satrancını uluslararası arenada gurur verici bir noktaya taşıdıklarını belirten Tulay, "Ev sahipliği yaptığımız uluslararası organizasyonların ardından dünyanın dört bir yanından ülkemize ve organizasyon yeteneğimize hayran kaldıklarını belirten tebrik mesajları alıyoruz. Şimdi ise iki yeni dev organizasyonla cennet vatanımızı ve Türk satrancını en güzel şekilde tanıtmaya devam edeceğiz. Sporcularımız, velilerimiz, antrenörlerimiz, kulüplerimiz ve büyük ailemiz ile birlikte bu gururu hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Organizasyonların Türkiye'nin tanıtımı ve Türk sporu açısından son derece önemli bir süreç olduğunu belirten Tulay, şöyle devam etti:
"Bu organizasyonlar bizim için çok önemli bir fırsat. Dünyanın dört bir yanından gelecek ünlü sporculara hem ülkemizin güzelliklerini hem de Türk satrancının gücünü göstereceğiz. Aynı zamanda sporcularımız, dünyaca ünlü satranççılarla yarışma imkanı bulacak. Türk sporu adına çok önemli bir süreç yaşıyoruz. Dünya Okullar Satranç Şampiyonası ve Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nı kusursuz bir şekilde gerçekleştirmek, hafızalardan silinmeyecek bir organizasyona imza atmak için büyük bir heyecan duyuyoruz."

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