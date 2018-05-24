‘Doç. Şalgam’ aranıyor
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı’na alınacak doçent ilanında ‘şalgamda laktik asit bakterileri, aroma maddeleri, antosiyaninler ve depolama alanında çalışmalar yapmış olmak’ şartı aranması tepkilere neden oldu.
Üniversitenin internet sitesinde ve Resmi Gazete’de yer alan ilanla ilgili sosyal medyada ‘kişiye özel’ ilan eleştirileri yapılırken, Ulusal Tez Merkezi’ndeki bilgilere göre, ‘şalgam’la ilgili dördü doktora, diğerleri yüksek lisans olmak üzere 47 tez yer alıyor.
Üniversiteden bir yetkili ise, ilanların içeriğini üniversite yönetiminin belirlediğini söyledi.
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