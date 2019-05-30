Denizde mezuniyet

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriDenizde mezuniyet
GeriEğitim Denizde mezuniyet
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
DHA
30.05.2019 - 17:32, Son Güncelleme:/

Denizde mezuniyet

Mersin Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu'nda uluslararası kara sularda görev yapmak üzere eğitim alan genç denizciler, diplomalarını alarak mezun oldu. Mezun öğrenciler, geleneği devam ettirerek, üniformalarıyla denize girdi.

Denizde mezuniyet
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Mersin Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu'nun mezuniyet töreni, merkez Mezitli ilçesinde bulunan Tece kampüsünde yapıldı. Törene, Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Saruhan Özerk İlbeyi, Mersin Deniz ve Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Halil Delibaş, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Okul Müdürü Öğr. Gör. Saruhan Özerk İlbey, "Bir dönem kapanıyor sizin için, bir dönem açılıyor. Güzel eğitimler aldınız, emek sarf ettiniz. Ben her birinizin dürüst, ahlaklı, sebatlı gençler olduğunu biliyorum. Ulu Önder Atatürk´ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda Denizcilik Meslek Yüksekokulu kimliğini taşıyacaksınız. Bunu hiç unutmayın. Onurla gururla taşıyın. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Denizde mezuniyet

Denizcilik Meslek Yüksekokul birincisi deniz ve liman işletmeciliği programı mezunu İlksen Çorak ise, "İnsanın ve insanlığın değerlerini öğrendik. İçinde bulunduğumuz topluma karşı görevlerimizi ve taşıdığımız üniformamızın sorumluluklarını kavradık. Bizlerin yetişmesinde, olgunlaşmasında büyük rol oynayan hocalarımıza ve benden desteğini esirgemeyen aileme teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Denizcilik Meslek Yüksekokulu'ndan 'yüksek onur' ve 'onur' derecesiyle mezun olan öğrencilere belgeleri takdim edildi. Daha sonra tüm mezunlara, öğretim elemanları tarafından temsili diplomaları verildi. Töreninin sonunda şapkalarını havaya fırlatarak mezun olmanın sevincini yaşayan genç denizciler üniforma ile denize girme geleneğini sürdürerek, kıyafetleriyle soluğu Akdeniz’in mavi sularında aldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Denizde mezuniyet
LGS öncesi son taktikler... Dinlenin, zihinsel olarak sınava hazırlanın
‘100/2000 YÖK Doktora Bursu’ başvuruları başladı
MEB'in denklik işlemleri için şartlar belli oldu