Çocuğum hangi okula gidecek? İlkokula başlama yaşı kaç olacak?
Çocuğum hangi okula gidecek sorusuna Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) öğrenci bilgisi sistemi olan E-Okul üzerinden cevap alınabilecek. Çocuğum hangi okula gidecek sorusunun cevabı dışında aynı zamanda ilkokula başlama yaşı da araştırılan konular arasında yer alacak. İşte, çocuğum hangi okula gidecek sorusuna cevap arayan vatandaşlar için bazı bilgiler
Çocuğum hangi okula gidecek sorusunun cevabı, bakanlığın E Okul sistemi üzerinden öğrenilebilecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açacağı 'Çocuğum hangi okula gidecek' ekranı üzerinden detayları görüntüleyebilecek. İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?
Çocuğum hangi okula gidecek modülü Milli Eğitim Bakanlığı E-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Sistemin açılıp açılmadığını aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz;
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK MODÜLÜ İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni yasa ile okula başlama yaşlarının şu şekilde olması bekleniyor;
2015 doğumlulardan 48 ila 53 aylık arasında olanlara ana sınıfına
2015 doğumlulardan 54 ila 56 aylık arasında olanlar zorunlu ana sınıfı
2014 doğumlulardan 57 ila 59 aylık arasındakiler zorunlu ana sınıfı
2014 doğumlulardan 60 ila 65 aylık arasındakiler 1. sınıfa isteğe bağlı, ana sınıfına zorunlu
2014 doğumlulardan 69 ila 71 ay arasındakiler dilekçe vererek 1. sınıf kaydı erteleyebilme, ana sınıfına zorunlu ,
2013 doğumlulardan 72 aylık olanlar için 1. sınıf kaydı zorunlu ancak raporla bir yıl ertelenebilir (72 ay olarak düzenlenmesi bekleniyor.),
2013 doğumlulardan 72 ay üstü ise zorunlu eğitim çağına tabi olarak kayıtlarını gerçekleştirecek.
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