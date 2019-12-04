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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 04.12.2019 - 12:30, Son Güncelleme:/

‘Büyük usta’ Vahap Şanal Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye Satranç Şampiyonası'nın kazananları belli oldu. ‘Büyük usta’ Vahap Şanal birinci oldu. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "İlk üç sıraya giren arkadaşlarımıza 2020 yılında yapılacak Avrupa Bireysel Şampiyona'da federasyon olarak destek vereceğiz" dedi.

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Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güriş Holding'in sponsorluğundan Antalya’de bir otelde düzenlenen şampiyonada büyük usta (GM) Vahap Şanal, büyük usta Mustafa Yılmaz, büyük usta Kıvanç Haznedaroğlu ile uluslararası usta (IM) Deniz Özen, uluslararası usta Can Alp Cansun, uluslararası usta Cem Kaan Gökerkan, uluslararası usta Ege Köksal, uluslararası usta Mert Yılmazyerli, FIDE ustası (FM) Kayra Kamer, FIDE ustası Volkan Sevgi ve usta adayı (CM) Atilla Köksal Yüksel yarıştı.

‘Büyük usta’ Vahap Şanal Türkiye şampiyonu oldu

Vahap Şanal'ın yenilgisiz birinciliği elde ettiği şampiyonada Mustafa Yılmaz ikinci, Mert Yılmazyerli ise üçüncü oldu. Şampiyonada ilk üçe giren sporcular, 2020 yılında gerçekleşecek Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, şampiyonada 11 tur boyunca centilmence bir mücadeleye şahit olduğunu söyledi. Gençlere yatırım yaptıklarını anlatan Tulay, "Bugün burada görüyorum ki, biz gerçekten geleceğe çok özel miras bırakıyoruz. Sizler, bizim en büyük mirasımızsınız. 11 pırıl pırıl sporcu, şampiyonlara yakışır şekilde bir yarışa girdi. Elbette ki, tek bir kişi şampiyonların şampiyonu olacaktı. Bu kişi, büyük ustamız Vahap Şanal oldu. Dünyanın birçok yerinde de bizi gururlandıran sevgili Şanal'ı başarısından ötürü tebrik ediyorum. İlk üç sıraya giren arkadaşlarımıza da 2020 yılında yapılacak Avrupa Bireysel Şampiyona'da federasyon olarak destek vereceğiz. Bizlerin eli ve yüreği hep gençlerle olacak" dedi.

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