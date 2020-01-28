Bursluluk yattı mı? PYBS bursları ne zaman yatacak?

Bursluluk ya da burslar yattı mı soruları ile konuyla ilgili araştırmalarını sürdüren pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, PYBS bursları ne zaman yatacak? İşte, bursluluk ne zaman yatacak sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler

PYBS BURSLARI NE KADAR OLACAK?

PYBS bursları geçtiğimiz yıl 260 lira olarak hesaplara yatırılmaktaydı. Bu yıl da zamlı olarak yatırılacak olan PYBS burslarının 290 TL civarında olması bekleniyor.

PYBS BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

Geçtiğimiz yıl üç aylık ödeme döneminin (Ekim-Kasım-Aralık) tamamlanmasının ardından bir sonraki ayın ilk günlerinde mal müdürlüklerine gönderilen ödemeler, ay ortası ve sonuna doğru ise öğrencilerin hesabına yatırılıyor.

İllere göre farklılık gösteren ödemeler ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanacaktır. Bu süreçte öğrencilerin sık sık hesaplarını kontrol etmesi önerilir.