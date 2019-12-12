Antalya'da okullar tatil mi? Bugün Antalya'da okullar olacak mı?

Antalya Valiliği okullar tatil edilecek mi sorusuna cevap verdi. Kentte yaşayan binlerce kişinin merakla araştırdığı Antalya'da okullar tatil edilecek mi sorusuna yanıt veren valilik böyle bir durumun söz konusu olmadığını duyurdu. İşte, Antalya'da okullar tatil mi sorusuna valilikten gelen cevap

ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Vali Münir Karaloğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün renkli uyarı sistemiyle Türkiye’de ilk defa Antalya için verdiği 'kırmızı uyarı' hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasını kırmızı uyarının ilk defa verilmiş olması dolayısıyla hem ulusal medyanın, hem de vatandaşların çok fazla ilgisini çektiğini belirterek sürdüren Karaloğlu “Uyarıların ne anlama geldiğini anlamak için iyi bir farkındalık oluştu. Ama dün gece sabaha kadar sosyal medya hesaplarımız susmadı. 10 bine yakın mesaj gelmiş dün gece. Sorulan şey şu: ‘Bugün okullar tatil olacak mı?’ Biz tabi ki Meteoroloji ile bölge müdürlüğümüzle anbean, saatlik olarak verileri alıyoruz. Biz zaten bugün gün içerisinde yağışların çok fazla olmayacağını, zaten dün yayınlamış olduğumuz uyarıda da var. Yani okulları tatil edecek bir risk görmediğimiz için öyle bir tedbir de almadık. Ama ne yazık ki çok sayıda mesaj aldık, çocuklardan gelen mesajlara biz de gülüyoruz. Çok yaratıcı çocuklarımız var, esprili mesajlar atıyorlar. Şimdi gelirken yolda gördüm. Birisi Konyaaltı sahilinden, denizden hortum çıktı diye mesaj atmış bana, bir de video var. Denizin kenarında plastik bir hortumu bulmuş, Konyaaltı sahilinde hortum çıktı diye çekmiş bana atmış. Ama bazen veliler de ‘çocuklarımız ıslanacak, nasıl okula gitsin?’ diye mesajlar atıyor. Ben Rizeliyim, her yağmur yağışında okulları tatil etsek Rize’de 300 gün yağmur yağıyor. Tabi her yağmur yağdığında okulları, daireleri tatil etme şansımız yok. Bir risk oluşunca onu değerlendireceğiz. Riske göre tedbir almak durumundayız. Şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Yarın da sekizden sonra yağışların hafifleyeceğini söylüyorlar. Yarın da çocuklar tatil beklemesin onun için söylüyorum bunları" dedi.

KIRMIZI KOD NÖBETİ BAŞLADI

Antalya için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce verilen ‘kırmızı kod’ uyarısı sonrası, itfaiye ekipleri teyakkuza geçti. İzinleri iptal olan ekipler, olası olumsuzluklara karşın gece nöbetine başladı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘kırmızı kod’ uyarısının ardından bugün akşam saatlerinde kentte yağış etkili olmaya başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de olası sel ve su baskınlarına anında müdahale için teyakkuza geçti. Ekiplerin tüm izinleri iptal olurken, personeller göreve çağrıldı. Kepez ilçesindeki İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı bir merkezde toplanan ekipler, tahliye botu, vidanjör, iş makineleri, su tahliye pompaları ve itfaiye araçlarını hazır hale getirdi.



Yağmurluk, çizme ve baretlerini giyen ekipler, ‘kırmızı kod’ uyarısının sona ereceği 12 Aralık Perşembe günü saat 12.00’ye kadar nöbet tutmaya başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ TEYAKKUZA GEÇTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış nedeniyle ’kırmızı kod’ uyarısı verdiği Antalya’da akşam saatlerinde yağmur etkili olmaya başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olası sel ve su baskınlarına anında müdahale etmek için teyakkuza geçti. İtfaiye Daire Başkanlığı tüm izinleri iptal ederken, izinde olan personel de göreve çağrıldı. Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi’ndeki merkezde toplanan ekipler olası su baskınlarına müdahale etmek için su tahliye pompaları, tahliye botu, vidanjör ve iş makinelerini hazır hale getirdi. Görevli tüm personele yağmurluk, çizme ve baret dağıtıldı. Ekipler, ’kırmızı kod’ uyarısının sona ereceği 12 Aralık Perşembe günü saat 12.00’ye kadar teyakkuzda bekleyecek.