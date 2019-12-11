Bu sınav uçuruyor

British Council, yeni yılda Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı (IELTS) ile kazandırıyor. Katılımcıların dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerinin ölçüldüğü bu sınavla adaylar İngilizce dil yeterliliklerini kanıtlayarak ve çekilişe katılarak uçak bileti kazanıyor. 1 Aralık-27 Ocak tarihleri arasında IELTS’e giren iki kişi, seçecekleri bir ülkeye 2 bin 500 TL değerinde uçak bileti kazanma şansını yakalıyor. Adaylar, kayıt sürecinde verilen referans numarasını ieltskazandiriyor@biritishcouncil.org adresine mail atarak çekilişe katılabiliyor. Birleşik Krallık’ta, 7 Ocak-7 Şubat tarihlerinde yapılacak iki ayrı çekilişle birer kişi 2 bin 500 TL değerinde yurtdışı uçak bileti kazanacak. Hem akademik hem de genel IELTS’e yapılacak kayıtlarda geçerli olan kampanya, www.britishcouncil.org.tr internet sitesinde gerçekleştirilecek. IELTS UKVI testi için geçerli olmayacak.

SONUÇLAR ONLINE İLAN EDİLECEK

Sonuçlar, 9 Ocak ve 10 Şubat tarihlerinde www.britishcouncil.org.tr adresinde ve British Council Türkiye sosyal medya hesaplarında ilan edilecek. Kazananlar 11 Şubat–20 Mart tarihleri arasında alacağı iki adet yurtdışı uçak bileti ödülü, 30 Kasım’a kadar kullanılabilecek. Çekilişe 18 yaşından küçükler katılamayacak. Kazananların ödüllerini alabilmeleri için IELTS testine kaydoldukları isimleriyle aynı ismin yer aldığı nüfus cüzdanlarını ibraz etmeleri gerekiyor. Kayıt isimleriyle aynı isimde nüfus cüzdanlarını ibraz edemeyen kullanıcıların hakları bir sonraki kullanıcıya devredilecek. Kazanılan ödül değiştirilip, devredilemeyecek ve ödülün nakit karşılığı talep edilemeyecek.