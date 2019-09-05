Bilimin tohumları Trabzon’da yetişiyor
Gönüllülerden oluşan Bilim Tohumları Ekibi, Trabzon Vakfıkebir’de 100’ü aşkın çocukla buluşup, merak uyandıran, bilimi sevdiren etkinlikler yaptı.
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile sağlık ve beslenme alanlarında faaliyet gösteren Bayer’in, birlikte yürüttüğü ‘Bayer Genç Bilim Elçileri’ projesinin gezici birimi ‘Bilim Tohumları Ekibi’, Trabzon Vakfıkebir’de 100’ü aşkın çocukla buluştu. Gönüllülerden oluşan ekip, çocukların bilimin günlük hayatlarının bir parçası olduğunu keşfetmelerini, bilime merak duymalarını sağlayacak bir dizi eğlenceli etkinlik yaptı. 2014’ten beri kırsal alandaki çocuklara ulaşmayı hedefleyen Bilim Tohumları Ekibi, projeye özel tasarlanan araçla taşıdıkları portatif masa, sandalye ve materyalleriyle gittikleri okullardaki çocuklarla birlikte deneyler yaptı
BİLİM HAYATIN HER YERİNDE
Bilim Elçileri, bilimi sevdirmek ve bilim insanı olmaya yönlendirmek istedikleri çocukları soru sormak için cesaretlendiriyor ve onlara bilimin laboratuvar olmadan da hayatın her yerinde olabileceğini anlatıyor.
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