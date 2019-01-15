Bilim şenliğinde eğlenirken öğrendiler
12 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenen bilim şenliğinde 21 proje yer aldı. Öğrenciler, ‘Deneylerle Eğleniyoruz’ etkinliğinde, hem eğlendi hem de öğrendi.
Öğrenciler bilim şenliğinde keyifli vakit geçirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü’nün ev sahipliğinde düzenlenen şenlik, Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) Genel Müdürü Füsun Çürüksu ve Dow Türkiye Poliüretan Satış Direktörü Ali Fuat Yeşilyurt’un açılış konuşmalarıyla başladı. Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Selahattin Turan ‘Teknoloji, Dijital Devrim ve Eğitimin Geleceği’ başlıklı bir konuşma yaptı. ‘Deneylerle Eğleniyoruz’ etkinliği kapsamında öğrenciler, gümüş ağaç gibi gösteri deneylerinin yanı sıra poster, sunum ve etkinliklerde yumurta kabuklarından yalıtım malzemeleri hazırlamak ve bebek bezi polimerleri kullanarak bitki sulamak gibi deneyler yaparak hem eğlendi hem öğrendi. Öğrenciler yaptıkları poster sunumları sonrasında, kampüs içerisinde yer alan Enerji Müzesi’ni gezme fırsatı buldu.
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