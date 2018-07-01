AYT nedir? AYT’de hangi sorular var?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
01.07.2018 - 09:54, Son Güncelleme:

AYT nedir? AYT’de hangi sorular var?

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AYT nedir? AYT’de hangi sorular var?

YKS (Yükseköğretim Sınavları) 30 Haziran Cumartesi günü TYT ile başladı, ikinci ve üçüncü oturumlar ise bugün gerçekleşecek. 2 milyon 19 bin 853 adayın başvurduğu sabah oturumu AYT’de adaylar, alanlarına göre 160 sorunun olduğu dört testten istediklerini yanıtlayacak. Peki YKS’nin bugünkü sınavları saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? İşte AYT ve YDT sınav süreleriyle ilgili bilgiler!

Yeni üniversite sisteminde LYS’nin yerini AYT aldı. Alan sınavını temsil eden AYT’nin açılımı ve kapsamı hem üniversite adayları hem de en az onlar kadar heyecanlı olan aileleri tarafından merak konusu oldu. Peki, AYT nedir? AYT’de hangi sorular var? YGS'nin yerine geçen ilk oturuma Temel Yeterlilik Testi (TYT),
isteğe bağlı olan ikinci oturuma ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) adı veriliyor.

TYT’den en az 150 puan almak koşuluyla, adayın TYT puanı ile sınavın ikinci oturumundaki Alan Yeterlilik testlerinden (AYT) alacağı puanla birlikte hesaplanacak olan Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanının en az birinin en az 180 puan olması gerekir. Peki, AYT hangi derslerden oluşuyor ve kaç sorudan oluşuyor?

AYT’DE HANGİ DERSLER VAR?

Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi kapsamında, 24 Türk Dili ve Edebiyatı, 10 Tarih-1, 6 Coğrafya-1 sorusu;

Sosyal Bilimler-2 Testi kapsamında, 11 Tarih-2, 11 Coğrafya-2, 12 Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık), 6 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi; 40 Matematik Testi; Fen Bilimleri Testi kapsamında 14 Fizik, 13 Kimya, 13 Biyoloji sorusu Alan Yeterlilik Testi'nin kapsamı olacak.

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) hangi derslerden kaç soru var?

Türk Dili ve Edebiyatı: 24 soru
Tarih 1: 10 soru
Coğrafya 1: 6 soru
Tarih 2: 11 soru
Coğrafya 2: 11 soru
Felsefe Grubu: 12 soru
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 6 soru
Matematik: 40 soru
Fizik 14 soru
Kimya 13 soru
Biyoloji: 13 soru

 

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