AYT nedir? AYT’de hangi sorular var?
YKS (Yükseköğretim Sınavları) 30 Haziran Cumartesi günü TYT ile başladı, ikinci ve üçüncü oturumlar ise bugün gerçekleşecek. 2 milyon 19 bin 853 adayın başvurduğu sabah oturumu AYT’de adaylar, alanlarına göre 160 sorunun olduğu dört testten istediklerini yanıtlayacak. Peki YKS’nin bugünkü sınavları saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? İşte AYT ve YDT sınav süreleriyle ilgili bilgiler!
Yeni üniversite sisteminde LYS’nin yerini AYT aldı. Alan sınavını temsil eden AYT’nin açılımı ve kapsamı hem üniversite adayları hem de en az onlar kadar heyecanlı olan aileleri tarafından merak konusu oldu. Peki, AYT nedir? AYT’de hangi sorular var? YGS'nin yerine geçen ilk oturuma Temel Yeterlilik Testi (TYT),
isteğe bağlı olan ikinci oturuma ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) adı veriliyor.
TYT’den en az 150 puan almak koşuluyla, adayın TYT puanı ile sınavın ikinci oturumundaki Alan Yeterlilik testlerinden (AYT) alacağı puanla birlikte hesaplanacak olan Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanının en az birinin en az 180 puan olması gerekir. Peki, AYT hangi derslerden oluşuyor ve kaç sorudan oluşuyor?
AYT’DE HANGİ DERSLER VAR?
Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi kapsamında, 24 Türk Dili ve Edebiyatı, 10 Tarih-1, 6 Coğrafya-1 sorusu;
Sosyal Bilimler-2 Testi kapsamında, 11 Tarih-2, 11 Coğrafya-2, 12 Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık), 6 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi; 40 Matematik Testi; Fen Bilimleri Testi kapsamında 14 Fizik, 13 Kimya, 13 Biyoloji sorusu Alan Yeterlilik Testi'nin kapsamı olacak.
Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) hangi derslerden kaç soru var?
Türk Dili ve Edebiyatı: 24 soru
Tarih 1: 10 soru
Coğrafya 1: 6 soru
Tarih 2: 11 soru
Coğrafya 2: 11 soru
Felsefe Grubu: 12 soru
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 6 soru
Matematik: 40 soru
Fizik 14 soru
Kimya 13 soru
Biyoloji: 13 soru
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