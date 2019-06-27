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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
27.06.2019 - 14:08, Son Güncelleme:/

Avukat çocuklarına üniversitede indirim

Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı avukatlar, çocukları ve eşlerine, vakıf üniversitesinin hukuk fakültesi ve hukuk yüksek lisans programlarında indirim yapılacak.

Avukat çocuklarına üniversitede indirim
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MEF Üniversitesi ile Türkiye Barolar Birliği (TBB), geleceğin hukukçularını yetiştirme konusunda işbirliği yaptı. Anlaşmaya göre; TBB’ye kayıtlı olan tüm avukatların çocuklarına, eşlerine ve kendilerine MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Hukuk Yüksek Lisans Programlarına burs yönergesindeki şartlar dahilinde tercih yapmaları ve kayıt yaptırmaları durumunda ödeyeceği eğitim ücreti üzerinden yüzde 15’lik bir indirim uygulanacak.
 
'ÜNİVERSİTENİN HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENMEYİ ÖĞRETİYOR'
TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin yapılan işbirliğinden memnun olduklarını açıkladı. TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, anlaşmayla ilgili şunları söyledi:
“Çağdaş ve yenilikçi bir üniversite olan MEF Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, eğitimcinin nasıl eğitileceğini, eğitimin nasıl yapılması gerektiğini Türkiye’de en iyi bilenlerden ve 21'inci yüzyıl perspektifinden bakabilen bir hocamız. Prof. Dr. Şahin bana ‘TBB üyesi avukatların çocuklarına, eşlerine ve kendilerine özel bir indirim yapmak istiyoruz’ dedikten sonra üniversitenin kadrosunu ve müfredatını inceledik. MEF Üniversitesi, sahip olduğu öğrenme modeliyle, öğrencinin öğrenme kapasitesini arttırarak, öğrenmeyi öğrenmiş gençler yetiştiriyor. Gelecek için farklı bilgi ve becerilere ihtiyaç var. 25 yıl içinde belki de milyonlarca insan işsiz kalacak. Bu durumdan hukukçularda ne yazık ki nasibini alacak. Özellikle bu nedenle hukuk öğrencilerimizi nasıl yetiştirebiliriz üzerine hep düşünüyoruz. Geleceğe, çocuklarımıza kendi kendine öğrenme becerisini kazandırmamız gerek. Hukuk nereden baksanız klasik bir alan. Ama bizim klasik alana moderni yerleştirmemiz lazım. Bu üniversitenin hukuk fakültesi de yüksek standartlı, öğrenmeyi öğretiyor. Bu anlamda, bu işbirliğini yapmış olmaktan son derece mutluyum.’’

'BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ ÖĞRENCİLER YANİ GELECEK'
Rektör Prof. Dr. Muhammed Şahin ise "Üniversitemiz kuruluşu itibariyle çağdaş ve yenilikçi. Yeni kuşağa uygun aktif öğrenme yöntemleriyle eğitim veriyor. Bu anlamda dünya yükseköğretiminde global bir öncülük yürütüyor. Cumhuriyetin temel prensiplerine bağlı eğitim kökenli bir kurumun üniversitesi olarak MEF’te her zaman birinci öncelik öğrencilerimiz, yani gelecek oldu ve olmaya devam edecek. Hukuk fakültemizin kadrosuna, verdiği çağdaş hukuk eğitimine bakarak Türkiye Barolar Birliği’nin işbirliği protokol talebimize olumlu dönüşü bizi çok mutlu etti. MEF çatısı altında geleceğimiz için adalet ve hakkaniyet duygusu yüksek çok sayıda avukatımız yetişecek" dedi.

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