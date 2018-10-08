ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? İşte akademik takvim
ATA AÖF ders kayıtları ve vize sınavlarıyla ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor. Güz yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi mazeretli ders kayıt işlemleri bugün başladı. Öte yandan ATA AÖF ara sınav dönemi yaklaşırken öğrenciler sınav tarihlerini merak ediyor. Peki, ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? İşte akademik takvim.
ATA AÖF vize sınavları için geri sayım başladı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2018-2019 eğitim yılı akademik takviminin yayımlanmasıyla birlikte vize ve final sınavı tarihleri öğrenilmeye başlandı. Peki, ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? İşte akademik takvim.
ATA AÖF ARA SINAV TARİHLERİ
ATA AÖF (vize) : 1 Aralık 2018 - 2 Aralık 2018
Dönem sonu final sınavları : 19-20 Ocak 2018
DİKKAT: Anadolu Üniversitesi, yaptığı duyurularda sınav merkezi tercihlerinin 8 Ekim tarihine kadar yapılabileceğini duyurdu. Buna göre söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
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