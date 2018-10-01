ATA AÖF ders kaydı nasıl yapılır? ATA AÖF ders kayıt tarihleri
ATA AÖF ders kaydı nasıl yapılır sorusunun yanıtı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. ATA AÖF ders kayıt dönemi bugün başladı. Peki, ATA AÖF ders kaydı nasıl yapılır? İşte, ATA AÖF ders kayıt tarihleri
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) ders kayıt dönemi bugün itibariyle başladı. ATA AÖF ders kaydı nasıl yapılacağını öğrenciler araştırmalarını sürdürüyor. İşte, ATA AÖF ders kayıt tarihleri.
ATA AÖF ders kayıtları 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak. ATA-AÖF ders seçimi hakkında üniversitesinin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;
Yeni kayıt ve ara sınıf öğrencilerinizin ders kayıtları 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin ders kayıt işlemleri Fakültemiz tarafından yapılacaktır. Ara sınıf (2. 3. ve 4. sınıf) öğrencilerimiz ise ders kayıt işlemlerini Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kendileri yapacaktır.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derslerin Düzenlenmesi, Yürütülmesi, Ders Kaydı ve Devam Durumu;
MADDE 12 – (1) Fakülteye kayıtlı öğrenciler, öğrenime devam etmek durumunda oldukları dönemin başında ve kayıt yenileme tarihlerinde, kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar. Ders kayıt işlemlerinde sorumluluk tamamen öğrenciye aittir. Belirtilen sürelerde katkı payını ve/veya açıköğretim/uzaktan öğretim materyal ücreti yatırmayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyılda/yılda derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(2) Yeni kayıt olmuş veya kaydını yeniletmiş öğrencilerin derslere kaydı doğrudan Dekanlıkça yapılır. Ders veya ders grubu seçilmesi gereken sınıflarda ilgili yarıyıla ait materyal ücretini yatırmış ara sınıf öğrencilerinin FF olan derslerinin kaydı Dekanlıkça, yeni alınacak diğer derslerin kaydı öğrencilerin kendileri tarafından yapılır. Materyal ücretini yatıran ancak ders kaydını yapmayan/yapamayan öğrencilerin ders kayıtları alabilecekleri dersler arasından 30 krediye kadar Dekanlıkça yapılır.
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