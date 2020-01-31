ATA AÖF bütünleme sınavı için önemli deprem açıklaması!

ATA AÖF bütünleme sınavı öncesinde önemli bir açıklamayı öğrenciler ile paylaştı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"24 Ocak Cuma günü yaşadığımız Elazığ merkezli depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları önceden planlandığı gibi 81 ilde ve 102 sınav merkezinde 1-2 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

Ancak; depremde evi ağır hasar gören veya yıkılan öğrencilerimiz ile birinci derece yakını hastanede olan veya vefat eden öğrencilerimizden bütünleme sınavına giremeyecek olanlar, bu durumlarını belgelemeleri hâlinde ayrıca değerlendirmeye tabi tutulacaklardır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."