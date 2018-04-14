AÖF sınav yorumları gelmeye başladı! İşte ilk yorumlar
AÖF sınav yorumları, Anadolu Üniversitesi'nin yurt genelinde gerçekleştirdiği sınavların ardından gündem konusu oldu. Birçok alandan on binlerce kişinin katılım sağladığı AÖF vize sınavları 14 Nisan 09.30'da başladı. Sınavın tamamlanmasının ardından ise öğrenciler, aynı kaderi paylaşan diğer adayların sınav yorumlarını merak etmeye başladı. İşte, AÖF sınav yorumları ve detaylı bilgiler
Anadolu Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarının ilk ayağı bugün tamamlandı. Sınavın tamamlanmasının ardından AÖF sınav yorumları için araştırmalar başladı. İşte, sınava giren birçok vatandaşın gerçekleştirdiği AÖF sınav yorumları ve sınava dair detaylı bilgiler
AÖF SINAV YORUMLARI
AÖF sınavının tamamlanmasıyla birlikte sosyal medya üzerinden yorumlar gelmeye başladı. İşte, o yorumlardan bazıları;
Önemli olan katılmaktı. #Aöf
Aöf sınavında bi uyukluyan ben miyim
60 yaşındaki teyzeyle sınava girdik çok çalışmış hayran oldum #aöf
Teşekkür edelim Aofcum güzel sorulardi.:) aynısını yarin da isterim
Aöf de 4 yanlis 1 doğruyu götürür olmus eskiden daha iyiydi
AÖF de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor sistemi cezalandırma sistemidir. Cezalandırarak değil teşvik ederek okutun insanları.
AÖF de boş bıraktığında zaten 100 üzerinden değil her boş soru için 5 puan aşağıdan değerlendiriliyor. Nasıl bir sistem bu?
Yaşasın iyi geçen sınavlar !
Aöf şu dünyada basıma gelen en kolay şey olabilir ya sizin de yüzünüzde papatya falan açmıyor mu aöften cıkınca
MAZERET SINAVI YAPILMAYACAK
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 12-(4) maddesinde “Her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.” denilmektedir.
Bu nedenle, her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.
Öğrencilerin mağdur olmamaları için, mutlaka sınavlara katılmaları gerekmektedir. Mazeretli bile olsalar, öğrenciler için telafi sınavı açılmaz.
SINAV PAZAR OTURUMUYLA DEVAM EDECEK
AÖF sınavlarının ilk oturumu 14 Nisan Cumartesi günü saat 09.30'da başladı. Sınavın ikinci oturumu ise öğleden sonra 14.00'da yapıldı. İlk gün oturumlarının ardından pazar oturumlarıyla birlikte vize dönemi sona erecek.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.
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