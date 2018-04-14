AÖF sınav yorumları gelmeye başladı! İşte ilk yorumlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
14.04.2018 - 15:21, Son Güncelleme:

AÖF sınav yorumları gelmeye başladı! İşte ilk yorumlar

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AÖF sınav yorumları gelmeye başladı! İşte ilk yorumlar

AÖF sınav yorumları, Anadolu Üniversitesi'nin yurt genelinde gerçekleştirdiği sınavların ardından gündem konusu oldu. Birçok alandan on binlerce kişinin katılım sağladığı AÖF vize sınavları 14 Nisan 09.30'da başladı. Sınavın tamamlanmasının ardından ise öğrenciler, aynı kaderi paylaşan diğer adayların sınav yorumlarını merak etmeye başladı. İşte, AÖF sınav yorumları ve detaylı bilgiler

Anadolu Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarının ilk ayağı bugün tamamlandı. Sınavın tamamlanmasının ardından AÖF sınav yorumları için araştırmalar başladı. İşte, sınava giren birçok vatandaşın gerçekleştirdiği AÖF sınav yorumları ve sınava dair detaylı bilgiler

AÖF SINAV YORUMLARI

AÖF sınavının tamamlanmasıyla birlikte sosyal medya üzerinden yorumlar gelmeye başladı. İşte, o yorumlardan bazıları;

Önemli olan katılmaktı. #Aöf

Aöf sınavında bi uyukluyan ben miyim

60 yaşındaki teyzeyle sınava girdik çok çalışmış hayran oldum #aöf

Teşekkür edelim Aofcum güzel sorulardi.:) aynısını yarin da isterim

Aöf de 4 yanlis 1 doğruyu götürür olmus eskiden daha iyiydi

AÖF de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor sistemi cezalandırma sistemidir. Cezalandırarak değil teşvik ederek okutun insanları.

AÖF de boş bıraktığında zaten 100 üzerinden değil her boş soru için 5 puan aşağıdan değerlendiriliyor. Nasıl bir sistem bu?

Yaşasın iyi geçen sınavlar !

Aöf şu dünyada basıma gelen en kolay şey olabilir ya sizin de yüzünüzde papatya falan açmıyor mu aöften cıkınca

MAZERET SINAVI YAPILMAYACAK

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 12-(4) maddesinde “Her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.” denilmektedir.

Bu nedenle, her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

Öğrencilerin mağdur olmamaları için, mutlaka sınavlara katılmaları gerekmektedir. Mazeretli bile olsalar, öğrenciler için telafi sınavı açılmaz.

SINAV PAZAR OTURUMUYLA DEVAM EDECEK

AÖF sınavlarının ilk oturumu 14 Nisan Cumartesi günü saat 09.30'da başladı. Sınavın ikinci oturumu ise öğleden sonra 14.00'da yapıldı. İlk gün oturumlarının ardından pazar oturumlarıyla birlikte vize dönemi sona erecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

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