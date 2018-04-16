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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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YAKALA.CO

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Eğitim
16.04.2018 - 14:03, Son Güncelleme:

AÖF sınav soruları ve cevapları E Kampüs sistemi üzerinden sorgulanıyor

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AÖF sınav soruları ve cevapları E Kampüs sistemi üzerinden sorgulanıyor

Okumakta oldukları bölümün sınavlarına giren öğrenciler için AÖF sınav soruları ve cevapları açıklaması geldi. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen sınavlara katılım gösteren öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nin E-Kampüs üzerinden sorular ve cevaplar bilgisine erişebilecek. Peki, AÖF sınav soruları ve cevapları nereden ve nasıl öğrenilebilecek? İşte, sorular ve cevaplarlar birlikte sonuç açıklaması hakkında bazı bilgiler

AÖF sınav soruları ve cevapları, sınavın tamamlanmasının ardından birçok vatandaşın sorguladığı konu oldu. Türkiye genelinde on binlerce kişinin dahil olduğu sınavların sonucu beklenirken, araştırılan bir diğer konu ise AÖF sınav soruları ve cevaplarıydı. İşte, adayların merakla araştırdığı AÖF sınav soruları ve cevapları açıklaması hakkında detaylı bilgiler

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

AÖF soru ve cevapları sınavın bitmesinin ardından, sınava katılım sağlayan öğrencilerin odak noktası oldu. Doğru ve yanlışlarını kontrol etmek için AÖF soru ve cevaplarını araştırmaya başlayan öğrenciler, kitapçıkları aşağıdaki link üzerinden yayımlayacak. Yayımlanan sınav soruları ve cevaplarını aşağıdaki linkten görüntüleyebilirsiniz.

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

MAZERET SINAVI YAPILMAYACAK

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 12-(4) maddesinde “Her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.” denilmektedir.

Bu nedenle, her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

Öğrencilerin mağdur olmamaları için, mutlaka sınavlara katılmaları gerekmektedir. Mazeretli bile olsalar, öğrenciler için telafi sınavı açılmaz.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

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