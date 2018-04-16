AÖF sınav soruları ve cevapları E Kampüs sistemi üzerinden sorgulanıyor
Okumakta oldukları bölümün sınavlarına giren öğrenciler için AÖF sınav soruları ve cevapları açıklaması geldi. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen sınavlara katılım gösteren öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nin E-Kampüs üzerinden sorular ve cevaplar bilgisine erişebilecek. Peki, AÖF sınav soruları ve cevapları nereden ve nasıl öğrenilebilecek? İşte, sorular ve cevaplarlar birlikte sonuç açıklaması hakkında bazı bilgiler
AÖF sınav soruları ve cevapları, sınavın tamamlanmasının ardından birçok vatandaşın sorguladığı konu oldu. Türkiye genelinde on binlerce kişinin dahil olduğu sınavların sonucu beklenirken, araştırılan bir diğer konu ise AÖF sınav soruları ve cevaplarıydı. İşte, adayların merakla araştırdığı AÖF sınav soruları ve cevapları açıklaması hakkında detaylı bilgiler
AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
AÖF soru ve cevapları sınavın bitmesinin ardından, sınava katılım sağlayan öğrencilerin odak noktası oldu. Doğru ve yanlışlarını kontrol etmek için AÖF soru ve cevaplarını araştırmaya başlayan öğrenciler, kitapçıkları aşağıdaki link üzerinden yayımlayacak. Yayımlanan sınav soruları ve cevaplarını aşağıdaki linkten görüntüleyebilirsiniz.
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MAZERET SINAVI YAPILMAYACAK
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 12-(4) maddesinde “Her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.” denilmektedir.
Bu nedenle, her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.
Öğrencilerin mağdur olmamaları için, mutlaka sınavlara katılmaları gerekmektedir. Mazeretli bile olsalar, öğrenciler için telafi sınavı açılmaz.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.
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