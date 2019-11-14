AÖF Muafiyet itiraz başvurusu nedir? AÖF muafiyet işlemleri ekranı
AÖF Muafiyet itiraz başvurusu, Andolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Yeni kayıt yaptıran, ek yerleştirme ve ikinci üniversite ile gelen öğrencilerin muafiyet başvuru sonuçlarına yapacakları itiraz, 14-20 Kasım tarihleri arasında alınacak. Peki, AÖF Muafiyet itiraz başvurusu için gerekli işlemler neler olacak ? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
AÖF Muafiyet itiraz başvurusu 14-20 Kasım tarihleri arasında kurumun resmi internet sitesi üzerinden kabul edilecek. AÖF muafiyet itiraz başvurusu için gerekli olan işlemler, internet üzerinden öğrenilebilecek. İşte, AÖF Muafiyet itiraz başvurusu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
AÖF MUAFİYET İTİRAZ BAŞVURUSU NEDİR?
AÖF muafiyet itiraz başvurusu, ÖSYS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, İkinci Üniversite ile AÖF programlarına yerleşen öğrencilerin, daha önce okudukları bölümlerde almış oldukları;
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II
Türk Dili I – II
Yabancı Dil I – II derslerinden muaf olabilmek için yaptığı başvurudur.
Bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayan ve sadece lise mezuniyeti bulunan adaylar, muafiyet başvurusunda bulunamayacak.
AÖF MUAFİYET İTİRAZ BAŞVURUSU KAPSAMINDA KİMLER DEĞERLENDİRİLİR?
Bir yükseköğretim programından mezun olan ya da bir yükseköğretim programında yukarıda adı geçen dersleri alıp başaran ve muafiyet talep eden öğrencilerin muafiyet itirazları ve başvuruları dikkate alınmaktadır.
MUAFİYET BAŞVURUSUNDA BULUNAN ÖĞRENCİLERİN MUAFİYET SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLEBİLİYOR?
2019-2020 öğretim yılında İnternet Kayıt Başvurusunda muafiyet adımında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II ve Yabancı Dil I – II dersleri için ders transferi ve muafiyet başvurusunda bulunan öğrencilerin muafiyet sonuçları açıklanmıştır.
Öğrenciler, muafiyet sonuçlarını öğrenmek için;
http://aof.anadolu.edu.tr adresine girmeli,
"Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapmalı,
Durum Menüsünde “Ders Durum Paneli” bağlantısını açmalıdır.
Muafiyet işlemi yapılan dersler, “MU” harf notuyla gösterilmektedir.
Öğrenci Otomasyonundaki bilgiler, bilgilendirme amaçlı olup öğrenciler onaylı Not Durum Belgesinin (Transkript) son haline AÖF bürolarından ulaşabilmektedir.
İTİRAZ YAPACAK ÖĞRENCİLER İÇİN BAZI DETAYLAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II ve Yabancı Dil I – II dersleri için muafiyet itiraz başvurusunda bulunmak/muafiyet talep etmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi AÖF bürolarından verilen “İtiraz Formu”nu doldurması ve AÖF bürolarına teslim etmesi gerekmektedir. Bir yükseköğretim programından;
- Mezun öğrenciler yukarıda adı geçen derslerin tümünden,
- Kayıtlı/kaydı silinmiş/lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması almış öğrenciler, yukarıda adı geçen derslerden alıp başarılı olduklarından ders transferi ve muafiyet talebinde bulunabilir.
Muafiyet sonuçları açıklandıktan sonra, sonuçlara itiraz başvuru süresi 5 iş günüdür. İtiraz başvurusunda bulunan öğrencilerin 14 – 20 Kasım 2019 tarihleri arasında AÖF bürolarına başvurması gerekmektedir.
İlan edilen tarihler arasında muafiyet itirazında bulunmayan öğrencilerin, bu tarihten sonraki muafiyet talepleri kabul edilmeyecektir.
İtirazda bulunacak öğrencilerin, “İtiraz Formu”nun ekine teslim edecekleri muafiyet belgesinin mutlaka onaylı ve Türkçe olması gerekmektedir
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