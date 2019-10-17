AÖF e-Sertifika nedir?
Uzaktan öğretim yöntemine göre tasarlanan e-Sertifika Programlarında dersler Anadolum eKampüs Sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilir. Anadolu Üniversitesi e- Sertifika uygulamasından faydalanmak isteyen öğrencilerin başvuruda bulunması gereklidir. Peki, AÖF e-Sertifika nedir?
e-Sertifika, mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyenler için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesinde hazırlanan sertifika programlarını içerir. Bu kapsamda, güncel bilimsel gelişmeler ve sektörel gereksinimler gözetilerek, geniş bir yelpazede çok sayıda sertifika programı katılımcılara sunulur. e-Sertifika Programları her yıl; Bahar, Yaz ve Güz olmak üzere üç ayrı dönemde açılır.
2019 Güz Dönemi e-Sertifika Programları
2019 Güz döneminde 111 e-Sertifika Programı katılımcılara sunulacaktır
Kimler Başvurabilir?
e-Sertifika Programlarına herkes başvurabilir. 2019 Güz dönemi e-Sertifika Programlarına başvurular Başvuru sayfasından
10 Ekim 2019 - 1 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
Başvuru ve kayıt ile ilgili işlemler hakkında ayrıntılı bilgiye Akademik Takvim sayfasından ulaşabilirsiniz.
e-Sertifika Programlarına Kayıt Bedeli
2019 Güz dönemi e-Sertifika Programlarının kayıt bedeli 250 TL'dir.
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