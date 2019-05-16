Akademisyen Şenel adına hatıra ormanı
Öğrencisi tarafından öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel adına son görev yaptığı üniversitesi kampüsünde hatıra ormanı oluşturuldu.
Öğrencisi tarafından öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel adına son görev yaptığı Çankaya Üniversitesi Kampüsü'nde hatıra ormanı oluşturuldu. Rektör Prof. Dr. Can Çoğun, Çankaya Üniversitesi merkez kampüsünde düzenlenen törende, Şenel'in aynı zamanda üniversitenin öğrencileri arasında yer aldığını hatırlattı. Olaydan duyduğu üzüntüyü belirten Çoğun, "Yeşertmiş olduğu doğruluk ve dürüstlük tohumunu doğayla birleştirerek Ceren'in adını ve hatırasını yaşatmayı amaçlıyoruz. Etkinlik kapsamında 1000 fidan toprakla buluşturulacak" dedi.
Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı Alp ise Ceren'in ölüm haberini aldığında çok üzüldüğünü ve çalışma arkadaşlarına, "Ceren’i yaşatalım" dediğini aktararak, hatıra ormanı kurulması fikrinin bu şekilde ortaya çıktığını belirtti.
BABASI DOĞAYA TUTKUSUNU ANLATTI
Baba Mustafa Damar da kızının doğaya ve canlılara tutkusunu şöyle anlattı:
"Ceren, doğanın insanlara yaptığı katkıyı ve hizmeti bilir, doğayı ve canlıları severdi. Canlılara zarar vermemek adına elinden geleni yapar, zarar vermeye çalışanlara da müdahale ederdi. Düğününe bir ay kala bile yumurtadan çıkan caretta carettaların yavrularını korumak için bir hafta sahada gece gündüz çalıştı. Doğayı ve canlıları böylesine seven bir insanın adının böyle anılması inanıyorum ki onu çok mutlu etmiştir."
Konuşmaların ardından Çankaya Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinin yanı sıra Şenel’in ailesi fidan dikti.
Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki odasında, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.
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