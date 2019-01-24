Akademik yetersizlik uyarısı nedir ne demektir?
Akademik yetersizlik uyarısı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrencilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, Akademik yetersizlik uyarısı nedir ve ne anlama gelmektedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15-(2) maddesinde "(Değişik: RG-5/9/2017-30171); Herhangi bir dönemin sonunda veya akademik yılın sonunda 2,00 GNO'sunu sağlayamayan öğrenciye, akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrenci; akademik yetersizlik uyarısı aldığı dönemden itibaren CC harf notunun altında harf notu aldığı derslerden istediklerini tekrar ederek ve/veya daha önceden almadığı yeni dersleri alarak GNO'sunu en az 2,00'ye yükseltirse akademik yetersizlik uyarısı kalkar. Her iki durumda da öğrenci, bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilir." denilmektedir.
Bir dersten alınan FF harf notu, Genel Not Ortalamasına bakılmaksızın "başarısız" bir harf notu olduğundan; öğrenci, FF harf notu aldığı ders/dersleri takip eden ilgili dönemde tekrar alabilir.
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