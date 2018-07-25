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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Önder ÖNDEŞ
25.07.2018 - 17:09, Son Güncelleme:

5 bin kız öğrenciye ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ bursu

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5 bin kız öğrenciye ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ bursu

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile Mercedes-Benz Türk işbirliğinde düzenlenen ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ burs projesiyle 14 yılda yaklaşık 5 bin öğrenciye ulaşıldı. Proje kapsamında 5 ilden 25 kız öğrenci her yaz İstanbul’da buluşarak şehri geziyor, fabrikaları ziyaret ediyor.

2004’te Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile Mercedes Benz Türk’ün 200 kız öğrenciyle başladığı ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ burs projesi, 14’üncü yılında yaklaşık 5 bin öğrenciye ulaştı. Her yıl 200’ü üniversiteli olmak üzere 1.200 kız öğrenci daha burs almaya hak kazanıyor. Proje kapsamında bursların verildiği 5 ilden seçilen 25 kız öğrenci İstanbul’da her yıl bir araya gelerek şehri geziyor. Öğrenciler 25 Temmuz’da Mercedes Benz Türk ve ÇYDD yöneticileriyle İstanbul Ortaköy’de buluştu.

KIZLARIMIZI DAHA ÇOK DESTEKLEMELİYİZ
Toplantıda söz alan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, kız çocuklarının desteklenmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Sülün, “Projemiz 14 yıldır devam ediyor. En uzun soluklulardan biri oldu. Türkiye’de kız çocuklarının daha çok desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Onların eğitimlerine destek olmalı, istihdamlarını sağlamalıyız. Fabrikalarımızda birçok bursiyerimize istihdam şansı verdik. Ancak yapılması gereken çok iş var. Bu kızlarımız sonraki nesillerin anneleri. Bunu düşünerek elimizden ne geliyorsa yapmalıyız” diye konuştu.

KENDİLERİNE GÜVENEBİLMELİLER
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel de, toplumların gelişmesinde kızların önemine dikkat çekerek şunları söyledi:
“Bütün kızlar baş tacımız. Toplumların gelişmesinde kızların rolü çok büyük. Diploma önemli ama her şeyi çözmüyor. Kendilerine iş hayatında güvenebilmeliler. Projede 14’üncü yılımızdayız. Bunu daha iyi bir yere getirmemiz lazım. Artık bu işi kadınlar yapamaz yaklaşımı ortadan kalktı. Amacımız kadın erkek eşitliğini sağlamak. Devlet yaklaşık 18 milyon çocuğa eğitim hizmeti veriyor. Ancak yetersiz kalınabiliyor. Meslek liselerinden mezun olanlar iş bulmakta zorlanıyor. Bu liseleri daha çok desteklemeliyiz.”

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