4 çocuktan 1’i savaş bölgelerinde yaşıyor
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ‘Çocuklar için İnsanı Hareket’ raporunu yayınladı.
Buna göre, dünyada her 4 çocuktan 1’i savaş veya çatışmadan etkilenen ülkelerde yaşıyor. Bu bölgelerdeki 34 milyon çocuğun acil koruma ve desteğe ihtiyacı var. UNICEF sağlık, eğitim ve gıda gibi birçok destekle bu yıl 41 milyon çocuğa ulaşmayı hedefliyor. Gelen hibe destekleriyle yaklaşık 4 milyar dolar kullanılacak. Rapordan öne çıkan başlıklar şöyle:
YEMEN’DE TEHLİKE BÜYÜK
Güney Sudan, Suriye, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Yemen gibi ülkelerde savaş ve çatışma altında 34 milyon çocuk yaşamını sürdürüyor. Yemen, 2018’de çatışmaların arttığı ülkelerden biri oldu. Ülkede 6.6 milyon çocuk savaştan doğrudan etkilendi. Suriye’de bu sayı 5.5 milyon; Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 4 milyon ve Güney Sudan’da ise 3.7 milyon.
2019’DE HEDEFLER BÜYÜYOR
UNICEF raporda 2019’da yapılacak yardım ve hizmetlerle ilgili hedeflerini de paylaştı. Organizasyon bu yıl 43 milyon insana temiz su götürmeyi hedefliyor. 4.2 milyon çocuğa, gıda yetersizliği nedeniyle oluşan hastalıklar için tedavi desteği verilecek. Ayrıca 10.1 milyon temel eğitim hizmetlerine kavuşturulacak. 10.3 milyon çocuğa kızamık aşısı uygulanacak. 4 milyona ise psiko-sosyal yardım sağlanacak. UNICEF böylelikle yaklaşık 60 ülkede 41 milyon çocuğa ulaşmayı hedefliyor.
2019’da bu projeler için gelen hibeler sayesinde 3.9 milyar dolar ayrılacak. UNICEF, bu kaynağın yaklaşık yüzde 30’unu eğitim faaliyetlerine, yüzde 18’ini beslenmeye ayıracak. Sağlık ve gıda destekleri içinse toplamda yüzde 20’lik pay öngörülüyor.
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