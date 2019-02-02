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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
02.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:/

4 çocuktan 1’i savaş bölgelerinde yaşıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ‘Çocuklar için İnsanı Hareket’ raporunu yayınladı.

4 çocuktan 1’i savaş bölgelerinde yaşıyor
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Buna göre, dünyada her 4 çocuktan 1’i savaş veya çatışmadan etkilenen ülkelerde yaşıyor. Bu bölgelerdeki 34 milyon çocuğun acil koruma ve desteğe ihtiyacı var. UNICEF sağlık, eğitim ve gıda gibi birçok destekle bu yıl 41 milyon çocuğa ulaşmayı hedefliyor. Gelen hibe destekleriyle yaklaşık 4 milyar dolar kullanılacak. Rapordan öne çıkan başlıklar şöyle:

YEMEN’DE TEHLİKE BÜYÜK

Güney Sudan, Suriye, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Yemen gibi ülkelerde savaş ve çatışma altında 34 milyon çocuk yaşamını sürdürüyor. Yemen, 2018’de çatışmaların arttığı ülkelerden biri oldu. Ülkede 6.6 milyon çocuk savaştan doğrudan etkilendi. Suriye’de bu sayı 5.5 milyon; Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 4 milyon ve Güney Sudan’da ise 3.7 milyon.

2019’DE HEDEFLER BÜYÜYOR

UNICEF raporda 2019’da yapılacak yardım ve hizmetlerle ilgili hedeflerini de paylaştı. Organizasyon bu yıl 43 milyon insana temiz su götürmeyi hedefliyor. 4.2 milyon çocuğa, gıda yetersizliği nedeniyle oluşan hastalıklar için tedavi desteği verilecek. Ayrıca 10.1 milyon temel eğitim hizmetlerine kavuşturulacak. 10.3 milyon çocuğa kızamık aşısı uygulanacak. 4 milyona ise psiko-sosyal yardım sağlanacak. UNICEF böylelikle yaklaşık 60 ülkede 41 milyon çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

2019’da bu projeler için gelen hibeler sayesinde 3.9 milyar dolar ayrılacak. UNICEF, bu kaynağın yaklaşık yüzde 30’unu eğitim faaliyetlerine, yüzde 18’ini beslenmeye ayıracak. Sağlık ve gıda destekleri içinse toplamda yüzde 20’lik pay öngörülüyor.

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